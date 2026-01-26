Caicedo, el juvenil que va tras los pasos de Pacho

El zaguero Dayan Caicedo fue el líder del colegio Cebi para ganar el título de la Sierra en la Copa Nacional Intercolegial

Dayan Caicedo es la muralla de los ambateños y quien motiva y guía a sus compañeros.

Concentración, liderazgo, fuerza física y capacidad de anticipación son las condiciones con las que el zaguero Dayan Caicedo guio a la Unidad Educativa CEBI, de Ambato, al título regional de la Sierra de la Copa Nacional Intercolegial Marathon.

Desde el fondo de la cancha, Caicedo ordenó a sus compañeros y no dio ninguna pelota por perdida durante la final de la categoría sub-17, en la que los ambateños vencieron 5-4 en los penales al Americano de Quito, tras igualar en el tiempo reglamentario 1-1.

Esa voz de mando y dirección desde el fondo de la cancha son virtudes que adquirió mirando jugar por televisión e internet a William Pacho, el zaguero de la selección tricolor y del PSG de Francia, quien es su máximo referente.

“Me fijo mucho en la rapidez, anticipación y la salida con el balón que tiene Pacho, porque es un gran zaguero central”, mencionó Dayan, quien nació en El Coca hace 17 años y también admira al neerlandés Virgil van Dijk.

Caice, como lo llaman sus compañeros, tiene una beca deportiva en el colegio y, a la par con el fútbol, planea estudiar en la universidad para ser ingeniero mecánico, porque “debemos tener un plan B para la vida, no solo el fútbol”.

Sin embargo, sus objetivos máximos son llegar a ser futbolista profesional, jugar en la Tricolor y en el balompié internacional. Para lograrlo, el defensor considera que el primer paso es llegar a las filas de Independiente del Valle.

“Este año mi meta trazada es jugar en Independiente. Ojalá se den las cosas con la bendición de Dios”, resaltó el actual zaguero de las formativas de Macará de Ambato, club con el que CEBI tiene un convenio para becar a los chicos.

Así lo confirmó el entrenador Juan Carlos Ávila. “Trabajamos con becas estudiantiles para que los chicos crezcan tanto como jugadores como profesionales para un futuro”, dijo el estratega, quien además de Caicedo nombró a José Rodríguez y Mario Vélez como otros futbolistas becados por la institución.

Desde los seis años Dayan no se separa del balón y, aunque probó en otras posiciones como carrilero o volante 5, en el puesto de zaguero central se siente muy a gusto.

El festejo de los jugadores del CEBI tras ganar el título regional en la categoría sub-17. Matthew Herrera / Expreso

LA GRAN FINAL

La disputa del título fue tan reñida que “se sufrió mucho, porque el rival se planteó bien atrás, no nos daba ocasiones de gol, pero al final lo logramos en penales, porque esto es fútbol y esa también es una forma de ganar”, apuntó Caice.

Tan igualada fue que se definió por los penales. Uno de ellos estuvo a cargo de Dayan, quien con una serenidad digna de un profesional ejecutó su disparo con calidad.

Al preguntarle acerca de ese disparo, manifestó: “Lo hice de esa manera porque lo vi una vez patear así a Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez y por suerte me salió”.

Durante el tiempo reglamentario, que fue de dos episodios de 40 minutos cada uno, se lo vio con molestias; no obstante, prefirió seguir jugando. “Soy un guerrero de Dios y aquí estamos dándole a lo que es este deporte hermoso. Además, era una final y no me la iba a perder por nada del mundo”, aseguró.

Ahora Caicedo y sus compañeros del CEBI prepararán la final nacional, prevista para el domingo 8 de febrero en el estadio Rodrigo Paz, donde enfrentarán a la Unidad Educativa Miraflores de Guayaquil.

