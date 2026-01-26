James Rodríguez habría rechazado oferta millonaria para venir a Ecuador

El volante colombiano sigue en búsqueda de su siguiente reto luego de terminar su etapa en León de México. ¿Quién lo buscó?

James Rodríguez habría rechazado una oferta cercana a 3 millones de dólares de un club ecuatoriano luego de quedar libre del León de México en diciembre de 2025. De acuerdo con el periodista César Augusto Londoño, el colombiano entrenaría en Medellín y analizaría opciones en la MLS, ya que buscaría competencia, buen manejo de cargas y calidad de vida, descartando por ahora volver a Europa o jugar en Colombia.

Rodríguez, de 34 años, terminó su contrato con León de México en diciembre del 2025 y quedó como uno de los jugadores libres más valorados en el mercado latino.

A pesar de no estar en su mejor nivel sigue siendo un jugador diferencial para cualquier equipo del continente americano. Es por eso que desde Ecuador habría recibido una oferta millonaria para unirse a un equipo de la LigaPro. Sin embargo, Rodríguez la habría rechazado según cuenta un periodista colombiano.

"James Rodríguez le dijo NO a una oferta de Ecuador de 3 millones de dólares, ayer (lunes 25 de enero). Entrena en Medellín con su preparador Daniel Acosta y analiza las posibilidades con la MLS", escribió Cesar Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, en su cuenta X.

Londoño agregó que Millonarios, equipo de su país, tiene una oferta lista sobre la mesa, pero Rodríguez tampoco iría a Colombia. El mismo comunicador explicó el porqué. "James siente que no esta preparado para regresar y busca un equipo que le de competencia, buen manejo de cargas y estilo de vida", explicó.

James Rodríguez le dijo NO a una oferta de Ecuador de US 3 millones, ayer. Entrena en Medellín con su preparador Daniel Acosta y analiza las posibilidades con la MLS. Millonarios dijo: "si a James le interesa, estamos listos". James siente que no esta preparado para regresar y… pic.twitter.com/tu4owmhSI8 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 26, 2026

Cesar Augusto Londoño es un comentarista y periodista colombiano con más de 40 años de experiencia. Trabaja en Caracol radio donde lidera un programa que se llama "El Pulso del Fútbol". También es profesor universitario. Y es el único que al momento confirmó el dato de una oferta desde nuestro país para el exjugador del Real Madrid.

¿Qué equipo ecuatoriano le ofreció esa cifra millonaria a James?

Hasta el momento no se sabe cuál fue el equipo nacional que le habría realizado la jugosa oferta al 10 colombiano. Londoño no lo mencionó y se está especulando con el club que habría arriesgado a lanzar esa cifra astronómica para nuestro balompié. Pero según las actualidad de los elencos ecuatorianos, solo dos podrían hacer ese desembolso: Liga de Quito e Independiente del Valle. Sin embargo, es un misterio.

James Rodríguez busca equipo tras quedar libre de León de México. El Gráfico

Últimos escándalos de James Rodríguez

Además de que Rodríguez no ha mostrado su mejor nivel en los últimos años a nivel de clubes. Su nombre ha sido más noticia fuera de la cancha que dentro de ella. En noviembre del 2025 sumó dos escándalos, uno en Argentina y otro en México. Es que desde el país Albiceleste lo involucraron en un triángulo amoroso.

Es que según Yannina La Torre, La Joaqui, ex de Rodríguez, se peleó con su amiga la 'China' Suárez porque ella comenzó a seguir al volante colombiano cuando terminó la relación sentimental con su ahora examiga.

Lo otro que sucedió fue que su guardaespaldas reaccionó de manera agresiva cuando un hincha del León se acercó a James. Rodríguez salía de un hotel en México y un aficionado se acercó ante lo que la persona de seguridad lo empujó fuerte. La crítica fue porque el colombiano vio la situación y no dijo nada a su acompañante.

El guardaespaldas de James Rodríguez aventó a 1 aficionado qué se tomaba u a selfie con el colombiano. pic.twitter.com/UdkGfIbBAM — Christian Ramírez (@Christi6179520) November 1, 2025

