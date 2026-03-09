¿Qué opciones tiene la Revolución Ciudadana para estar en las seccionales de 2027?

Un juez del Contencioso Electoral dispuso la suspensión de la Revolución Ciudadana por un presunto caso de lavado de activos

El movimiento Revolución Ciudadana permanecerá suspendido hasta que se conozca qué sucederá con el caso Caja Chica, sobre presunto lavado de activos.

¿Se queda el correísmo fuera de las seccionales 2027? La suspensión provisional de la Revolución Ciudadana ha encendido las alarmas en el escenario político ecuatoriano. Mientras la Fiscalía investiga una presunta red de lavado de activos, los líderes del movimiento buscan desesperadamente vías legales y alianzas estratégicas para no perder su presencia en las urnas. Descubre las dos únicas salidas que les quedan para sobrevivir electoralmente.

La incertidumbre rodea al movimiento Revolución Ciudadana (RC) tras la suspensión provisional dictada por la justicia. Esta medida plantea un escenario crítico de cara a las elecciones seccionales de febrero de 2027, dejando a la organización política del correísmo en una carrera contra el tiempo para definir su futuro legal y electoral.

¿Qué caminos le quedan al correísmo para participar?

De acuerdo con el experto electoral Alfredo Espinosa, los aspirantes de la Lista 5 enfrentan un panorama complejo pero con alternativas legales vigentes. Al momento, se perfilan dos opciones principales de cara al proceso de 2027:

Desafiliación inmediata: Los candidatos podrían renunciar a la RC para integrarse a las primarias de otro partido, siempre que se cumpla el plazo de 90 días antes de la inscripción.

Autorización de la directiva: La cúpula del movimiento podría otorgar permisos expresos para que sus cuadros compitan bajo otras banderas políticas.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, durante una rueda de prensa en Quito tras la suspensión del movimiento por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Gustavo Guaman

Sin embargo, esta última opción conlleva un alto riesgo administrativo. Espinosa advierte que, al no estar inscrita oficialmente Gabriela Rivadeneira como presidenta, la responsabilidad recae sobre Luisa González, quien enfrenta procesos que podrían derivar en la suspensión de sus propios derechos políticos.

Investigación de Fiscalía y derecho a la defensa

El exvocal electoral Fausto Camacho aclara que la medida, aunque grave, es provisional. El alcance de la suspensión determinará si el movimiento queda inhabilitado solo para participar en comicios o también para realizar actos administrativos internos.

La defensa de la Revolución Ciudadana ya ha presentado un pedido de nulidad. No obstante, el auto de admisión de la causa N.º 029-2026-TCE señala que la medida seguirá vigente mientras dure la investigación de la Fiscalía por presunta delincuencia organizada y lavado de activos.

