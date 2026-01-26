Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Dro Fernández, PSG, FC Barcelona
Dro Fernández fue anunciado el lunes 26 de enero como nuevo jugador del PSG.Cortesía

Dro Fernández, el joven talento que el PSG le arrebató al FC Barcelona de Flick

El mediapunta español firmó hasta 2030 tras salir de La Masía en busca de minutos y mayor protagonismo en París

  • Redacción Expreso

El Paris Saint-Germain (PSG) anunció el lunes 26 de enero el fichaje del joven mediapunta español Pedro ‘Dro’ Fernández, formado en la cantera del FC Barcelona, con un contrato que lo vincula al club parisino hasta 2030. Tras decidir abandonar la entidad azulgrana en el mercado invernal en busca de más minutos, el futbolista aterriza en la capital francesa para vestir la camiseta número 27, según informó el PSG en un comunicado oficial.

(Le puede interesar: James Rodríguez rechazó oferta de $3 millones en Ecuador: ¿qué club intentó ficharlo?)

“Estoy muy contento y orgulloso de fichar por el Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. El PSG es un club enorme al que sigo desde que era niño, donde grandes leyendas han marcado la historia. Hoy tengo muchas ganas y motivación por jugar y darlo todo por esta camiseta”, expresó Dro Fernández en el mismo mensaje difundido por el club.

Un perfil versátil y con proyección

El PSG describió al español como un mediocampista “versátil”, que ha destacado rápidamente por “su calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para moverse entre líneas”, cualidades que lo convierten en una apuesta a futuro dentro del proyecto deportivo parisino.

De La Masía a París

Nacido en Nigrán (Pontevedra) en 2008, Dro Fernández llegó a la cantera del Barcelona en 2022 tras sobresalir en las categorías formativas del ED Val Miñor Nigrán. Debutó con el primer equipo azulgrana en 2025 y disputó partidos tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Sin embargo, la fuerte competencia en su posición —con jugadores como Fermín, Olmo, Gavi, Raphinha o Lamine Yamal— terminó por impulsar su salida rumbo al PSG.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Isaac Álvarez sobre Gonzalo Valle: “Está viviendo la peor experiencia de su vida”

  2. Caen 11 sospechosos y arsenal en operativo Apolo 3.0 en cinco cantones de Guayas

  3. Fuerte lluvia provoca varias emergencias en Cuenca

  4. La designación del nuevo fiscal aterriza en la Asamblea: ADN quiere fiscalizar

  5. China apuesta por librerías espectaculares para atraer selfis y visitantes

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

  3. Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

  4. El sueño de construir un Guayaquil metropolitano para fomentar su desarrollo al 2050

  5. Chorrillano Palacios llena de elogios a Ecuador y advierte: el recambio será clave

Te recomendamos