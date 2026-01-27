César Farías se emociona y dice: "Estamos claros de las necesidades que tenemos"

César Farías vivió una jornada marcada por la emoción en su primer día en Guayaquil como entrenador de Barcelona SC. Tras una extensa reunión con el gerente deportivo Matías Oyola, el técnico recorrió la cancha principal y observó a 32 jugadores, muchos juveniles, en busca de ganarse un lugar en el plantel. Más tarde, en su presentación oficial, estuvo a punto de llorar al recordar el pedido de su nieto: conquistar un segundo título en Ecuador.

Farías hablaba con intensidad, gesticulaba con las manos y marcaba ideas en el aire, hasta que, a las 09:32, se levantó y caminó hacia la cancha principal. Allí lo esperaban 32 jugadores, muchos de ellos juveniles, decididos a mostrarle que tienen lo necesario para ganarse un lugar en el plantel principal.

Luego, Farías continuó trabajando y, pasadas las 12:00, fue presentado de manera oficial como entrenador por Antonio Álvarez, presidente amarillo.

Los trabajos en Guayaquil

Desde hace tiempo ya quería venir a Barcelona SC

Visiblemente emocionado, César Farías expresó: “Hace algún tiempo Barcelona SC me abría la puerta a una posibilidad, pero cada vez que se daba no coincidían los tiempos: cuando el club podía, yo no; y cuando yo podía, el club ya tenía entrenador. Así fueron pasando los años hasta que llegó esta linda oportunidad. Es un gran compromiso”, dijo, mirando a Antonio Álvarez.

Confesó también que Álvarez siempre le “comentaba que tenía que llegar al club, pero no puede ser un ir por ir, no puede ser un pasar por pasar. Tenemos que ir a construir un camino ganador, construir un camino de campeonato, fraternarnos, unirnos, juntarnos, estrecharnos y defender esta casa como se la merece, a la altura de su historia, a la altura de este pueblo, y traerle campeonatos al Astillero”.

Las obligaciones que tiene con la hinchada

Farías dijo tener claras las obligaciones: “Estamos claros de la historia del club, de la grandeza de su gente y de las necesidades que tenemos, que son las mismas que nosotros compartimos, y que vinimos aquí a trabajar con pasión, con humildad y con el deseo del campeonato que se merece esta institución”.

Así fue su presentación oficial

Bienvenido, profe César Farías

Sobre la más de una hora que habló con Matías Oyola, dijo: “El barcelonismo siempre se renueva año a año y siento eso hoy, porque cuando me dicen que el fin de semana está en un 98 % vendidas las entradas, eso genera un mayor compromiso. Pero también era lo que, al llegar a Ecuador, le dije a la gente: con ustedes es mucho más fácil. No queremos un hincha pasivo, sino activo, que sea parte de esto, que sea nuestro jugador número 12, que nos aliente y nos exija para poder conquistar grandes triunfos”.

Además, señaló que estaba orgulloso de representar la camiseta de Barcelona: “Sé a lo que vinimos, sé la responsabilidad. No solamente soy un técnico para momentos difíciles, voy a verter toda mi experiencia, pero además les digo que vengo cargado de energía. Descansé en familia, con mi gente, a la cual me dolió dejarlos, pero me impulsó a venir a este gran club”.

