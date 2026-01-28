Las posibilidades de los países africanos en el Mundial FIFA 2026

Con nueve cupos asegurados y la opción de un décimo, África se alista para una histórica participación en el Mundial 2026

Las selecciones africanas afinan su preparación con la mira puesta en una participación histórica en el Mundial 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca y las expectativas son altas para el continente africano. La competición, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, contará con un récord de participantes, con 48 países. Por lo tanto, África contará con nueve representantes ya asegurados y aún puede tener un décimo clasificado, ya que la República Democrática del Congo todavía disputa la repesca mundial con grandes posibilidades de clasificarse.

Aquí verás las posibilidades de cada una de las selecciones del continente. Tras la finalización de la Copa Africana de Naciones, ganada por Senegal, es posible tener una visión más precisa de cómo llegará cada una de ellas a el Mundial.

Marruecos

Marruecos hizo historia en el Mundial de 2022 al llegar a las semifinales, eliminando a Portugal y España y convirtiéndose en la selección africana mejor clasificada en la historia de los mundiales. Tras el enorme éxito de las categorías inferiores, el equipo llega aún más fuerte al Mundial y se enfrentará en la primera fase a Brasil, Escocia y Haití. Por lo tanto, el país es favorito para clasificarse en el grupo, disputando el primer puesto con los brasileños.

Sin embargo, el equipo sufrió un duro golpe en la Copa Africana de Naciones. Jugando en casa, Marruecos perdió la final ante Senegal en un emocionante partido que se decidió en la prórroga después de que Brahim Díaz fallara un penalti en la última jugada del partido.

Senegal

Senegal cuenta con una gran plantilla, con grandes estrellas en diferentes posiciones del campo, y llegará al Mundial con la moral por las nubes tras derrotar a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones.

Sin embargo, el equipo tendrá dos grandes retos. Algunos jugadores podrían ser sancionados por retirarse del campo en el partido tras la controvertida marcación de un penalti a favor de Marruecos. Además, el grupo del equipo es uno de los más difíciles del Mundial, ya que los senegaleses se enfrentarán a Francia y Noruega.

Sudáfrica

Aunque no cuenta con grandes estrellas en clubes gigantes a nivel mundial, Sudáfrica está mostrando un buen fútbol, marcado por su esencia alegre y ofensiva. Gran parte de eso se debe a que la base de la selección es el equipo Mamelodi Sundowns.

Cabe destacar que el Mamelodi llamó la atención de todo el mundo en el Mundial de Clubes de 2025, precisamente por el bonito fútbol que practica. El grupo de Sudáfrica es relativamente complicado, ya que contará con México, Corea del Sur y un equipo procedente de la repesca europea. Por lo tanto, la selección no es favorita para clasificarse.

Costa de Marfil

Hace mucho tiempo que Costa de Marfil llega a la Copa del Mundo con grandes jugadores, pero en el momento decisivo el equipo acaba decepcionando. Esta vez, la plantilla está repleta de estrellas, con 11 jugadores con un valor de mercado superior a los 10 millones de euros:

Amad Diallo, del Manchester United

Ousmane Diomande, del Sporting

Yan Diomande, del RB Leipzig

Evan Ndicka, del Roma

Evann Guessand, del Aston Villa

Bazouama Touré, del Hoffenheim

Ibrahim Sangaré, del Nottingham Forest

Odilon Dossounou, del Atalanta

Emmanuel Agbadou, del Wolverhampton

Guela Doué, del Estrasburgo

Franck Kessié, del Al-Ahli

La gran mayoría de estos jugadores son muy jóvenes, lo que convierte a Costa de Marfil en una selección que puede sorprender en el Mundial. El equipo se enfrentará a Alemania, Curazao y Ecuador en la fase de grupos.

Túnez

Túnez ha sido una presencia constante en los Mundiales de este siglo y, en ocasiones, sorprende por su consistencia defensiva. En 2026, la tendencia es que el equipo siga este patrón, ya que su fuerza proviene más del juego colectivo que de las grandes estrellas. Sin embargo, el grupo no es nada fácil, ya que el país se enfrentará a Holanda, Japón y un equipo procedente de la repesca europea.

Egipto

Egipto ha sufrido decepciones en las últimas ediciones del Mundial, principalmente debido a que la estrella Salah llegó en malas condiciones físicas al torneo. Ahora, sin embargo, la selección ha quedado en uno de los grupos más accesibles del torneo y es favorita para clasificarse, ya que se enfrentará a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Por lo tanto, es la oportunidad de que Salah consiga su primera clasificación para la fase eliminatoria.

Cabo Verde

Cabo Verde fue la gran sorpresa de las eliminatorias africanas para el Mundial y, en 2026, participará por primera vez en el torneo. A pesar de no contar con grandes estrellas y tener una plantilla modesta, el país logró presentar un fútbol bonito e hizo historia con esta clasificación.

Por eso, el simple hecho de participar en la competición ya es una gran victoria para el país. El grupo es extremadamente complicado, con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Argelia

Argelia ha tenido un rendimiento relativamente bueno en los Mundiales de este siglo gracias a una excelente generación de jugadores. La generación sigue siendo buena, ya que el equipo cuenta con siete jugadores que valen más de 10 millones de euros y juegan en equipos importantes del fútbol mundial. El principal destacado es el lateral izquierdo Aït-Nouri, del Manchester City.

La selección tiene buenas posibilidades de clasificarse para la fase eliminatoria, ya que se enfrentará a Argentina, Austria y Jordania en la fase de grupos

Ghana

Ghana llegará a la Copa del Mundo de 2026 con una plantilla menos estelar que las que disputaron las ediciones anteriores de la competición en este siglo. El equipo estuvo a punto de convertirse en la primera selección africana en llegar a las semifinales del Mundial en 2010, pero se quedó en el camino tras fallar un penalti en el último minuto contra Uruguay. Ahora, el grupo es un poco difícil, ya que cuenta con Inglaterra, Croacia y Panamá.

Los grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Después de mencionar a todas las selecciones africanas, es importante tener una visión completa de la competición.Consulte la tabla completa con todos los grupos del Mundial de 2026:

Grupo A. México, Sudáfrica, Corea del Sur y un país de la repesca europea (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte)

Grupo B. Canadá, Catar, Suiza y un país de la repesca europea (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia)

Grupo C. Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D. Estados Unidos, Paraguay, Australia y un país de la repesca europea (Rumanía, Turquía, Eslovaquia o Kosovo)

Grupo E. Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F. Países Bajos, Japón, Túnez y un país de la repesca europea (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)

Grupo G. Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H. España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I. Francia, Senegal, Noruega y un país de la repesca mundial (Bolivia, Surinam o Iraq)

Grupo J. Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K. Portugal, Uzbekistán, Colombia y un país de la repesca mundial (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)

Grupo L. Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

