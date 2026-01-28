¿Qué versión de Benedetto espera Barcelona SC para la temporada 2026?

Benedetto llega a Barcelona SC como referente de área, pero arrastra casi dos años sin marcar goles. ¿Podrá romper la sequía?

Darío Benedetto, a tres meses de cumplir 36 años, es jugador de Barcelona SC, hasta diciembre de 2026. El delantero argentino llega para convertirse en el referente de área del equipo amarillo, una posición que el club buscaba reforzar de manera urgente para la temporada que se viene. Pero sus números en los últimos tres años no lo ayudan.

Uno de los factores que facilitaron la negociación fue que Benedetto se encontraba como jugador libre y con la carta pase en su poder, situación que allanó el camino para que llegara a un acuerdo con la dirigencia canaria. EXPRESO pudo conocer que el futbolista planteó inicialmente sus pretensiones económicas y que la directiva de Barcelona le expuso un escenario acorde con el presupuesto institucional.

Todos los goles de Darío Benedetto

El sueldo que ganará en Barcelona SC

Entre sueldo y derechos de imagen, la cifra acordada rondaría los 10.000 dólares mensuales, un monto que se ajusta al presupuesto proyectado por Barcelona para el 2026, el cual asciende a 6 millones de dólares.

¿Cómo llega Benedetto?

El último gol oficial de Darío Benedetto fue el 5 de febrero de 2024, cuando vestía la camiseta de Boca Juniors, ante Tigres, a los 23 minutos de juego. Desde entonces han pasado casi dos años sin festejos para el atacante, quien atraviesa una ‘sequía’ prolongada frente al arco rival. En el 2025, incluso, se quedó sin equipo por varios meses.

Sin goles y con pocos minutos

En sus tres últimos clubes, Querétaro (2024-2025), Olimpia (2025) y Newell’s Old Boys, Benedetto no logró marcar goles, una situación que le fue restando minutos y protagonismo en cada uno de esos equipos.

Los mejores años de Benedetto los cumplió en Boca Juniors, donde jugó entre 2016-19 y 2022-24. AFP

La última vez que disputó un partido completo fue el 17 de septiembre de 2025 con Newell’s, ante Belgrano, por la Copa Argentina.

Su último cotejo oficial se registró el 19 de octubre de 2025, también con el cuadro rosarino, cuando jugó solamente 45 minutos frente a Argentinos Juniors, rival de Barcelona SC en la fase previa de la Copa Libertadores.

El último gran año goleador de Benedetto se remonta a 2019, cuando defendía al Olympique de Marsella y marcó 11 tantos, números que hoy parecen lejanos, pero que Barcelona espera recuperar con la confianza y continuidad que le ofrecerá en el 2026. Será presentado en la Noche Amarilla.

