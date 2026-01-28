Ciclistas de la Calle completaron la ruta Chimbo–Yagüi Urco–Bucay

Los integrantes de Ciclistas de la Calle tras conquistar el Yagüi Urco, en Bolívar.

Ciclistas de la Calle, con Ramón Brown, Edwin Germán, Huber Palma, Leonardo Loor y Marcelo Macías, coronaron el último fin de semana Yagüi Urco, la montaña ubicada en San Miguel, Bolívar, que parece flotar entre nubes, a 2.900 metros sobre el nivel del mar y cuyo nombre en quichua significa cerro guerrero o de combate.

Allí, donde el sol se despide en silencio, los cinco ciclistas trazaron su ruta desde Chimbo, en Chimborazo, enfrentando segmentos de ascenso que se tiñeron de marrón, violeta y azul, como si la tierra reconociera su esfuerzo.

La noche los recibió en Cerro del Sol, un paraje que parecía reservado para los apasionados deportistas de Guayas. Acamparon sin sobresaltos, en armonía con el entorno y con el itinerario que habían diseñado con meticulosa intuición. No hubo incomodidad, solo el susurro del viento y el crujir de las fogatas compartidas.

Al amanecer, retomaron el camino desde Yagüi Urco hacia Bucay, atravesando pueblos que parecían saludarlos con cada curva: San Pablo de Atenas, Chillanes, La Mirán, Piedra Blanca y La Esperanza. El descenso final, 25 kilómetros de carretera destapada, fue enfrentado con madurez y técnica. No hubo improvisación, solo experiencia.

Este viaje no fue solo una travesía geográfica. Fue una declaración de principios: que el ciclismo puede ser cultura, comunidad y desafío. Que las rutas no se conquistan, se respetan. Que cada pedalada es una forma de narrar el territorio.

