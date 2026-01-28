Kendry Páez a River Plate: La joya ecuatoriana jugará en Argentina

De Francia a Argentina, Páez buscará una nueva oportunidad para jugar de cara a la Copa del Mundo 2026

Kendry Páez jugará en River Plate de Argentina previo a la Copa del Mundo 2026, según Fabrizio Romano. El volante ecuatoriano tuvo oportunidades en el Racing de Estrasburgo de Francia pero problemas extra futbolísticos (de los cuales hablan los medios franceses y el ex DT del equipo Liam Rosenior) no lo dejaron permanecer en el once estelar, y en ocasiones, lo dejaron fuera de los convocados.

Páez fue fichado por el Chelsea de Inglaterra cuando este aún no cumplía la mayoría de edad, por lo cual jugó hasta los 18 años en Independiente del Valle, donde cumplió un papel importante en los dos subcampeonatos del club en LigaPro y en los títulos de Copa Sudamericana 2022, Recopa Sudamericana 2022 y Supercopa Ecuador 2022.

Luego, Páez empezó a entrenar con el Chelsea de vez en cuando, hasta que a mediados del 2025, los ingleses anunciaron su llegada al Racing de Estrasburgo de Francia, en donde Páez debía buscar regularidad en el fútbol europeo hasta cuando el Chelsea lo solicite. Lamentablemente, el final de Páez en Francia no fue el esperado, y la llegada del ecuatoriano a River significa un descenso importante en su carrera, ya que pasa de una liga como la francesa, hacia la liga argentina.

Fabrizio Romano, el reconocido periodista especializado en fichajes fue quien mediante redes sociales anunció la llegada del '10' de la selección ecuatoriana de fútbol, dando detalles sobre su llegada al país del 'tango y vino'. Kendry se pondría la camiseta del 'Millonario' en busca de regularidad, para retomar confianza previo a la Copa del Mundo en la que seguramente estará convocado por Sebastián Beccacece, actual entrenador de la 'Tricolor'.

🚨💣 EXCLUSIVE: River Plate agree deal to sign Kendry Páez on loan from Chelsea, here we go! 🔴⚪️#CFC recall Kendry from Strasbourg loan with new talents coming, Páez travels to Buenos Aires for medical tests as ideal solution for his development.



Season long loan agreed ✈️ pic.twitter.com/F7PuOz3Qzr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

Jugadores ecuatorianos en River Plate de Argentina

Arturo Mina fue el ultimo ecuatoriano en ponerse la camiseta de River Plate. Cortesía

Los ecuatorianos que han jugado en el primer equipo del Club Atlético River Plate representan un grupo reducido en la rica historia del club 'Millonario'. El pionero fue Juan Cazares, oriundo de Guayaquil, quien debutó en diciembre de 2011 y disputó algunos partidos oficiales antes de ser transferido, marcando así el primer hito de un futbolista ecuatoriano en el plantel mayor de Núñez.

Años después llegó Abel Casquete, también de Guayaquil, formado en las divisiones inferiores del club desde 2009. Debutó en julio de 2015 con 17 años en un encuentro ante Atlético Rafaela, donde incluso dio una asistencia de gol, y participó en unos pocos partidos del equipo profesional durante esa etapa.

El más reciente y con mayor continuidad fue Arturo Mina, nacido en Río Verde (Esmeraldas), quien arribó en agosto de 2016 procedente de Independiente del Valle, después de una gran Copa Libertadores con los ecuatorianos. Permaneció hasta 2017, disputando encuentros en la Primera División argentina y en competiciones internacionales, incluyendo participaciones destacadas en la zaga defensiva y en el Superclásico, donde anotó un gol de cabeza.

