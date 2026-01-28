Napoli vs Chelsea EN VIVO: Moisés Caicedo en busca de la clasificación en Champions

Los 'Blues' visitan al Napoli con la oportunidad de clasificar directamente entre los ocho mejores

Niño 'Moi' será titular en el quipo londinense por la ultima fecha de la Champions League

Chelsea FC y Napoli se verán las caras en la ultima fecha de la Champions League 2025/2026. Los de Moisés Caicedo se encuentran entre los ocho primeros equipos en la tabla general de la competición, lo que por el momento les asegura una clasificación directa a octavos de final, pero Napoli de McTominay no piensa quedarse de brazos cruzados.

Los italianos mantienen la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda, ubicándose en el puesto 25 de 24, con el mismo puntaje que el ultimo clasificado pero con un gol a favor menos que ellos (Olympiacos de Grecia).

Los ausentes en este partido serán: Frank Anguissa, Kevin de Bruyne, Milinkovic-Savic, Matteo Politano, David Neres, Amir Rrahmani y Billy Gilmour, todos ellos por parte del Napoli, que irá con solamente siete suplentes al partido. Mientras que por parte del Chelsea, los ausentes son: Tosin Adarabioyo y Roméo Lavia.

Finalmente, los equipos se enfrentarán el miércoles 28 de enero en el Estadio Diego Armando Maradona, en Nápoles, a las 15:00 (hora Ecuador). El partido será transmitido por ESPN, para los usuarios premium de Disney+.

¿Chelsea podría quedar fuera de la Champions League?

El Chelsea disputa el 28 de enero de 2026 su último partido de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 ante Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona, correspondiente a la jornada 8. Antes del encuentro, Chelsea ocupa el octavo puesto en la tabla de la fase de liga con 13 puntos (4 victorias, 1 empate, 2 derrotas), lo que le da opciones de clasificar directo a octavos de final si termina entre los 8 primeros.

Napoli se encuentra en el 25 puesto con 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas, fuera de la zona de clasificación (top 24), y necesita una victoria para tener posibilidades de alcanzar los dieciseisavos.

Una victoria del Chelsea asegura o consolida su lugar en el top 8, garantizando el pase directo a octavos sin play-off. Un empate lo mantendría probablemente en zona de play-off (del noveno al 24), aunque dependería de otros resultados simultáneos. Una derrota lo dejaría en play-off en la mayoría de escenarios.

