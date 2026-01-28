PSG vs Newcastle: Alineaciones y dónde ver EN VIVO el juego por Champions League

El ganador del PSG vs Newcastle avanzará directo a octavos; el perdedor disputará el repechaje de la Champions

París Saint-Germain (PSG) y Newcastle United se enfrentarán este miércoles 28 de enero de 2026, en un partido clave de la fecha 8 de la fase de liga de la Champions League 2025-26, que definirá la clasificación directa a los octavos de final.

(Te invito a leer: Deyverson y Liga de Quito: quién es su esposa y el motivo clave de su decisión)

El encuentro se disputará en el estadio Parque de los Príncipes, desde las 15:00 hora de Ecuador, y será transmitido EN VIVO por Disney+ para los fanáticos ecuatorianos.

PSG vs Newcastle: duelo decisivo de la fecha 8 de la Champions League

PSG, dirigido por Luis Enrique, llega al duelo con la obligación de sumar los tres puntos. Actualmente, los parisinos ocupan el sexto puesto de la tabla de su grupo, con 13 puntos y una diferencia de goles de +10.

Willian Pacho liderará a la defensa de PSG. EFE

Para este compromiso, el equipo francés no podrá contar con los volantes Fabián Ruiz y Lee Kang-in, quienes se encuentran lesionados. Además, Willian Pacho liderará la defensa de los parisinos.

Barcelona SC y el posible once de Farías para la Noche Amarilla 2026 Leer más

Sin embargo, sí estarán disponibles sus figuras ofensivas Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, encargados de liderar el ataque.

La alineación confirmada de PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Mendes; Vitinha, Mayulu y Zaire-Emery; Dembélé, Doué y Kvaratskhelia.

Newcastle United: equipo titular y jugadores clave para el duelo

Por su parte, Newcastle United, dirigido por el entrenador Eddie Howe, también llega con la presión de ganar.

Los ingleses no podrán contar con Jamaal Lascelles ni Jacob Murphy, ambos lesionados, pero mantienen en ataque a su tridente estelar: Anthony Gordon, Nick Woltemade y Harvey Barnes.

La alineación de Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman y Hall; Tonali, Miley y Guimaraes; Gordon, Barnes y Woltenade.

El encuentro tiene un alto grado de tensión, ya que el ganador clasificará directamente a los octavos de final, mientras que el perdedor deberá disputar el repechaje. En caso de empate, ambos equipos tendrán que luchar en la siguiente fase por el pase a octavos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!