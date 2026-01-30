Champions League: Definidos los cruces de los playoffs, donde juegan los ecuatorianos

Se realizó el sorteo de los 16avos de final y volverá a reeditar el duelo entre Real Madrid y Benfica. Conoce los detalles

Willian Pacho (i) junto a Marquinhos, en un partido de PSG en Champions League.

El camino hacia la final de la UEFA Champions League 2025/26 ha entrado en su fase más decisiva. Tras el cierre de la fase de liga, hoy se definieron los emparejamientos de la ronda de Playoffs (16avos de final), donde 16 equipos lucharán por los ocho boletos restantes para unirse a la élite que ya espera en octavos de final.

El sorteo ha dejado cruces de alto voltaje. El Real Madrid, que busca defender su trono, deberá visitar al Benfica en una eliminatoria con sabor histórico.

Por otro lado, el morbo está servido en Francia con un enfrentamiento fratricida entre el Paris Saint-Germain, del ecuatoriano Willian Pacho y el Mónaco, mientras que la Juventus y el Atlético de Madrid tendrán visitas complicadas a Turquía y Bélgica, respectivamente.

Joel Ordóñez, defensa ecuatoriano de Brujas, en un partido de Champions League. CORTESIA

Así quedaron las llaves de los 16avos de final:



Real Madrid vs. Benfica

Inter de Milán vs. Bodo/Glimt

PSG vs. Mónaco

Newcastle vs. Qarabag

Juventus vs. Galatasaray

Atlético de Madrid vs. Brujas

Atalanta vs. Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

Cabe recordar que los ocho mejores de la fase regular (Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City) ya tienen su lugar asegurado en octavos. Gracias a la estructura del cuadro, estos clubes ya conocen de qué llaves saldrán sus próximos contrincantes.

Calendario: Fechas clave en la Champions League



La acción regresa a las canchas en febrero de 2026. Los equipos que terminen mejor posicionados tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series como locales.

Playoffs (Ida): 17 y 18 de febrero de 2026.

Playoffs (Vuelta): 24 y 25 de febrero de 2026.

Sorteo de Octavos: Viernes 27 de febrero de 2026.

Octavos de Final: Se disputarán entre el 10 y el 18 de marzo.

Bajo el nuevo formato, esta ronda de eliminación directa previa a octavos añade una capa de intensidad extra, obligando a gigantes como el Real Madrid o el Inter a no cometer errores antes de entrar en la fase definitiva del torneo.

