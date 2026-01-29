"Kendry Páez tiene más noches que Batman": Lo que revelan tras fichar con River Plate

El jugador ecuatoriano recibe críticas luego de no adaptarse a Estrasburgo y llegar al balompié de Argentina. Esto comentaron

Mientras que en Europa, Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez deslumbran en las mejores canchas de la Champions League, Kendry Páez vuelve a Sudamérica producto de su inestable carrera. El anuncio como fichaje de River Plate, cedido por Chelsea, levantó revuelo en Argentina, donde aseguran conocer que el volante ofensivo “tiene más noches que Batman o que un camión de basura”.

La capacidad futbolística del joven jugador no es cuestionada. Sin embargo, el hecho de que no se haya adaptado al balompié francés volvió a señalar su comportamiento. “Los comentarios en Racing de Estrasburgo no son los mejores”, reconoció Raúl Avilés, exdelantero ecuatoriano.

La incertidumbre respecto a su adaptación al nuevo club también fue expresada por el periodista argentino Pablo Carrozza. Afirmó que, más allá de su capacidad técnica, tiene “fama” de fiestero.

Recomiendan a Kendry Páez que busque ayuda, al llegar a River Plate

Avilés cree que “es medio complejo pensar lo que pasa por la cabeza” de Kendry y le recomendó que “debe buscar ayuda” para lograr estabilidad en su carrera, más aún en una institución tan exigente.

“Ya no sé qué se pueda hacer con un deportista que es reincidente en situaciones que no son tan deportivas. A mí me parece un gran muchacho. Esperemos que él pueda captar cuáles son las cosas negativas”, analizó el exatacante de la selección tricolor.

Y es que Kendry, originario de Independiente del Valle, “tiene la calidad”. No obstante, debe haber “una persona que pueda trabajarlo psicológicamente y que hable con él”, expresó Avilés, quien piensa que La Joya aún puede cambiar si llega a entender “el desastre que ocasionará no dar los movimientos indicados”.

Kendry Páez solo hizo un gol con la camiseta de Estrasburgo. cortesia

“Cuando tú tienes un nivel futbolístico superlativo, crees ser el dueño de la verdad, inclusive con tus acciones”, complementó.

El rendimiento de Páez es puesto en duda, con su fichaje a River Plate

Por su parte, Carrozza pone en sospecha que Páez pueda acoplarse al ritmo de vida de Buenos Aires, tras su paso por Estrasburgo. Manifestó que “si a los 18 años vuelve de Europa, es porque algo no estaría funcionando”.

“Si el ecuatoriano es compinche del colombiano (Juan Fernando Quintero), va a ser bastante difícil... En Ecuador dicen que a Kendry se le va la cabeza y hay que controlarlo”, expresó el periodista gaucho, quien añadió que el técnico Marcelo Gallardo “en eso es especialista”.

El estratega argentino, en sus primeras declaraciones sobre el futbolista tricolor, reveló que desde el mercado de junio de 2025 pensaban tenerlo en sus filas. Entonces “no se pudo dar”, pero ahora Chelsea lo puso a disposición para continuar con su “desarrollo”.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, respalda a Kendry Páez

“Hablé con el jugador, está emocionado y quiere venir a un club exigente como este. Tendrá un proceso inicial de 12 meses, lo que me parece muy bueno porque va a ir conociendo el fútbol argentino y el mundo River”, sentenció Gallardo, entrenador que está abierto a “darle la oportunidad de seguir creciendo como futbolista y que pueda llegar a ser un aporte” para el equipo.

En medio de cuestionamientos y dudas arriba Kendry Páez al club de la banda roja. En un periodo de dos años vestirá la tercera camiseta en su carrera profesional, la cual últimamente ha sido más comentada por sus actividades fuera del campo de juego que dentro.

