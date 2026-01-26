Jeremy Sarmiento llega al Middlesbrough: contrato, monto y posible fecha de debut

El atacante ecuatoriano volvería a ascender a la Premier League con otra camiseta. Busca estabilidad en Inglaterra

Tras un breve y discreto paso por el fútbol italiano, Jeremy Sarmiento está listo para retomar el protagonismo en un terreno que domina a la perfección: la EFL Championship. El extremo ecuatoriano ha llegado a un acuerdo para unirse al Middlesbrough, equipo que actualmente pelea en la zona alta de la tabla y busca sellar su boleto a la Premier League.

Según el especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, la operación se ha estructurado bajo las siguientes condiciones financieras y temporales:

Monto del traspaso: Un préstamo inicial valorado en 3,2 millones de libras (aproximadamente 4 millones de dólares), cifra que podría aumentar mediante bonos por rendimiento.

Duración del contrato: El vínculo se extiende por cuatro años y medio, asegurando la presencia del tricolor en el club hasta junio de 2030.

Estado del fichaje: Sarmiento ya ha superado los chequeos médicos pertinentes, por lo que el anuncio oficial por parte del "Boro" es inminente.

Jeremy Sarmiento busca de la redención y el "Hat-trick" de ascensos en Inglaterra

El paso de Sarmiento por el Cremonese de la Serie A italiana no cumplió con las expectativas. Con solo 7 partidos disputados y sin actividad oficial desde el pasado 7 de noviembre de 2025, el jugador —cuya ficha aún pertenece al Brighton— busca minutos de calidad para llegar en ritmo óptimo al Mundial 2026.

La apuesta del Middlesbrough no es casualidad. Sarmiento se ha ganado una reputación de "amuleto" en la segunda división inglesa tras encadenar éxitos recientes.

Con la camiseta de Ipswich Town (2023-2024) logró el ascenso directo al balompié de principal inglés. De igual manera, a campaña seguida, Jeremy fue artífice del esperado regreso de Burnley (2024-2025), con el que repitió la hazaña de subir a la Premier.

Actualmente, el Middlesbrough ocupa la segunda casilla de la Championship. De conseguir el objetivo al final de esta campaña, Jeremy Sarmiento sumaría su tercer ascenso consecutivo, consolidándose como un especialista en devolver equipos a la élite del fútbol británico.

¿Cuándo debutará Sarmiento con Middlesbrough?

A pesar que ninguna fuente oficial del club ha revelado cuándo llegará el tricolor todo apunta a que podría ser inmediato a la firma del contrato. En caso de estar bien físicamente, podría ser considerado por el técnico sueco Kim Alexander Hellberg para el cotejo de este sábado 31 de enero contra Norwich. Sarmiento podría tener minutos en este duelo que está pactado para las 10:00 de Ecuador

