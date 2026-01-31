Kendry Páez: lo primero que hizo en Buenos Aires fuera de la cancha

Kendry Páez lleva apenas horas en River Plate de Argentina y ya comienza a dar de qué hablar, incluso fuera del campo de juego. El joven talento ecuatoriano, tuvo su primer gesto mediático en Buenos Aires lejos del césped, pero muy cerca del foco público. Se fue cortar el pelo en uno de los lugares más famosos y costosos.

Lo primero que hizo Páez tras instalarse en la capital argentina fue visitar una de las peluquerías más exclusivas y reconocidas por atender a estrellas del fútbol internacional: Il Figaro. Allí fue puesto “pintero” para encarar sus primeros entrenamientos con el club de Núñez. La barbería le dedicó un video especial en redes sociales con el mensaje: “Look de recién para @kendrypaez.10. Qué cortecito que metimos. Siempre enfocado y vamos por más”.

Todo quedó en vídeo de la peluquería

El respaldo del capitán Quintero

Damián Díaz y la sorpresa de la Noche Amarilla 2026: ¿Volverá al estadio Monumental? Leer más

En el clip se observa al volante ecuatoriano luciendo un mandil de River Plate mientras revisa su celular, en una escena que rápidamente se viralizó entre hinchas millonarios y seguidores del fútbol sudamericano.

Dentro del club, el recibimiento también ha sido cálido. Uno de los referentes del plantel, el colombiano Juan Fernando Quintero, se refirió a la llegada del tricolor y destacó el entorno que encontrará: “Es el mejor lugar. River es un equipo muy grande. A todo el que venga lo vamos a arropar para que se sienta cómodo, fluya y muestre su talento”, expresó.

Otro mensaje especial llegó desde el exterior. Joaquín Panichelli, exjugador de River Plate, le deseó éxitos a Páez: “Todos los éxitos, mi hermano, sos muy grande”. Ambos compartieron vestuario en el Racing de Estrasburgo de Francia.

Así fue su presentación

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Kendry Páez firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del Club.#River2026 ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/YodvpR5AZp — River Plate (@RiverPlate) January 30, 2026

El entrenador Marcelo Gallardo tampoco ocultó su entusiasmo por sumar al ecuatoriano: “Es un joven talento. Emigró rápido a Chelsea y no venía teniendo continuidad. Lo buscamos antes y ahora se dio la posibilidad. Hablé con él y está ilusionado”, explicó el DT.

Con récords de precocidad y experiencia internacional a pesar de su corta edad, Kendry Páez encuentra en River Plate el escenario ideal para relanzar su carrera y recuperar protagonismo en una de las camisetas más exigentes del continente.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!