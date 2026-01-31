Elche vs Barcelona EN VIVO: alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga de España

Este sábado 31 de enero, desde las 15:00 (hora de Ecuador), el FC Barcelona, líder de LaLiga de España, visitará al Elche CF en el estadio Manuel Martínez Valero, por la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El compromiso podrá seguirse en vivo a través de la señal de ESPN y Disney+, además del minuto a minuto en expreso.ec.

El Elche llega a este duelo tras caer como visitante por 3-2 frente al Levante UD. El equipo dirigido por Eder Sarabia se ubica en la undécima posición de la tabla con 24 puntos y buscará hacerse fuerte en casa para escalar posiciones. No será sencillo, ya que el conjunto ilicitano presenta bajas importantes por lesión: John Chetauya, Álvaro Núñez, Josan y Héctor Fort, ausencias que condicionan su armado táctico.

Alineaciones de Elche y FC Barcelona

FC Barcelona viene con todo

Barcelona SC vs. Guayaquil City: ¿Cuántas veces ganó el Ídolo? Leer más

Enfrente estará un Barcelona que atraviesa un momento sólido. El cuadro blaugrana viene de golear 4-1 al Copenhague en la UEFA Champions League, resultado que le permitió clasificarse entre los ocho mejores del certamen europeo. En el torneo local, el equipo catalán lidera la clasificación con 52 puntos, producto de 17 victorias, un empate y tres derrotas, apenas un punto por encima del Real Madrid.

El técnico alemán del Barça no podrá contar con Pablo Gavi, Pedri ni Andreas Christensen, todos fuera por lesión. Aun así, el plantel mantiene una base competitiva que lo convierte en favorito. Para los culés, este partido es clave para tomar distancia en la lucha por el título y sostener el liderato en la recta decisiva de la temporada.

El último antecedente entre ambos se disputó el 2 de noviembre de 2025 y terminó con victoria 3-1 para el Barcelona, con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford; Rafa Mir descontó para el Elche.

Posibles alineaciones

Elche CF: Iñaki Peña; Germán Valera; Bigas, Affengruber, Chust, Pedrosa; Marc Aguado, Martim Neto, Rodrigo Mendoza; Diangana, Álvaro Rodríguez.

FC Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Eric García, Cubarsí, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.

EN VIVO el partido Elche vs FC Barcelona

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!