Historial de derrotas de Barcelona SC en la Noche Amarilla: ¿Quiénes lo han vencido?

La fiesta amarilla no siempre terminó con celebración deportiva para el Ídolo del Astillero. Esto ya pasó

Barcelona SC, pese a ser el anfitrión de la Noche Amarilla, no siempre vivió la fiesta completa. En pocas pero recordadas ocasiones, los jugadores toreros no le dieron la alegría deportiva a sus hinchas en lo que debía ser pura algarabía y celebración, perdiendo en los partidos amistosos que se juegan en dicho evento como espectáculo principal.

El 'Ídolo del Astillero' lleva haciendo eventos de presentación de su plantilla desde la temporada 1995, aunque no con el nombre de 'Noche Amarilla' como todos lo conocemos. Se podría decir que desde el año 1999 se vendió al evento como la Noche Amarilla. Coincidentemente en dicho año fue que Barcelona tuvo su primera derrota en su ahora tradicional espectáculo, cuando cayó ante su archirrival, el Club Sport Emelec, con un marcador de 0-2, con goles de Otilino Tenorio (+) y Carlos Alberto Juárez.

Tuvieron que pasar casi 10 años para que Barcelona SC vuelva a perder su partido amistoso en la Noche Amarilla, esto en el año 2008, cuando los 'Canarios' con bombos y platillos presentaban a su "millonaria plantilla" con jugadores destacados como Marcos Mondaini, Pablo Palacios, Christian Lara y Rolando Zarate. En esa época, ese era el equipo más caro del fútbol ecuatoriano, con una inversión de casi 10 millones de dólares de parte de la dirigencia de Eduardo Mauri.

Fue en esa Noche Amarilla en que las estrellas terminaron 'estrelladas" al perder el partido amistoso contra Independiente Santa Fe de Colombia por un marcador de 1-3, mostrando muchas deficiencias en defensa y en ataque.

En ese partido, se recuerda el abucheo del Estadio Monumental a Oscar Bagui, proveniente del Olmedo de Riobamba, quien luego paso a vestir la camiseta 'Amarilla' en el 2008.

Las derrotas de Barcelona SC más recientes en la Noche Amarilla

Delfín de Manta venció a Barcelona SC en la Noche Amarilla 2020. Freddy Rodríguez / Expreso

En la Noche Amarilla 2020, un Barcelona con algunos refuerzos provenientes del Delfín de Manta como Fabian Bustos (DT), William Riveros, Bruno Pinatares, enfrentaba al equipo 'Cetáceo', quienes venían de ser campeones en el año 2019 frente a Liga de Quito. En Barcelona también se aclamó en ese entonces la llegada de Fidel Martínez, que terminó siendo una de las figuras 'Amarillas' pero que no duró mucho en el equipo.

Esa noche, Delfín se tomó el Monumental y venció 0-1 a Barcelona Sporting Club en su especial Noche Amarilla, con gol de Carlos Garcés. En la cancha estuvo la presencia de la estrella italiana, Alessandro Del Piero (campeón del mundo 2006, Champions League e Intercontinental) pero no pudo evitar la caída de los anfitriones.

Deportivo Quito también le arruinó la fiesta a Barcelona SC

Barcelona fue sorprendido por Deportivo Quito en la Noche Amarilla. RENÉ FRAGA / EXPRESO

Los guayaquileños jugaron en dos ocasiones contra Deportivo Quito en la Noche Amarilla. La primera de ellas en el 2024, donde no se pudo jugar en Guayaquil por restricciones de seguridad impuestas por la alcaldía de turno, así que los 'Toreros' no tuvieron más remedio que llevar la noche de presentación a la capital de los ecuatorianos.

En esa ocasión, un Quito que jugaba en segunda categoría venció a Barcelona SC 1-2, sorprendiendo a los presentes y aficionados, viendo como su equipo que tenía que jugar Copa Libertadores caía frente a una plantilla de menor presupuesto y de dos categorías inferiores a ellos.

Barcelona se quiso tomar la revancha en el 2025, regresando a Quito para hacer su Noche Amarilla, pero invitando de nuevo al equipo de 'La Plaza del Teatro'. Los Azulgranas volvieron a arruinarle la fiesta a los 'Toreros', esta vez venciéndolos por 2-3 en un partido lleno de goles y sorpresas.

