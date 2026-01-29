Expreso
Aryna Sabalenka
Sabalenka (#1 WTA) venció a Svitolina por parciales de 6-2 y 6-3.EFE

Abierto de Australia: Día y hora de la final entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina

El primer Grand Slam de la temporada definió a las dos finalistas que jugarán por el título del torneo de damas

Aryna Sabalenka, actual #1 del ranking mundial femenino de tenis profesional, y Elena Rybakina (# 5) jugarán la final del Abierto de Australia 2026, tras imponerse este jueves 29 de enero en las semifinales a Elina Svitolina (# 12) y Jessica Pegula (# 6), respectivamente.

El duelo reedita la definición del título del del primer Grand Slam del año de 2023, cuando ambas ya se enfrentaron con victoria de Sabalenka por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

Día, hora y fecha del duelo final

La novedad del Abierto de Australia de este año, en la rama femenina, es que tanto las finales de individuales y dobles se disputarán el mismo día, sábado 31 de enero, en el Rod Laver Arena.

La final de individuales tendrá lugar a las 03:30 de Ecuador, mientras que la de dobles se jugará más temprano ese mismo día, a las 20:00 de Ecuador.

Así llegan Sabalenka Y Rybankina este año

Sabalenka derrotó este jueves 29 de enero a Svitolina por 6-2, 6-3 en la primera semifinal, en un partido que duró 77 minutos. La bielorrusa, número uno del mundo, avanzó a su cuarta final consecutiva en el torneo.

Por su parte, Rybakina superó a Pegula por 6-3, 7-6(7) en la segunda semifinal, que se extendió por 101 minutos. La kazaja necesitó salvar dos set points en el tie-break del segundo set para cerrar el encuentro.

De acuerdo con los registros, ambas jugadoras llegan a la final sin haber cedido sets en todo el torneo, hecho que no ocurría en finalistas de Grand Slam desde 2008.

“Me siento lista para pelear con lo que tenga en la búsqueda de mi tercer título en Melbourne... Amo este lugar, este estadio y Melbourne. Disfruto cada vez que compito aquí”, señaló en una rueda de prensa.

Precisamente el partido que llevó a la # 1 a la final estuvo marcado por un cierre tenso fuera de lo estrictamente deportivo, ya que no se produjo el tradicional saludo en la red al término del encuentro, como tradicionalmente vienen realizando las tenistas ucranianas frente a oponentes rusas y bielorrusas.

