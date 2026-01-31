Barcelona SC vs. Guayaquil City: ¿Cuántas veces ganó el Ídolo?

Barcelona Sporting Club lleva un historial positivo ante Guayaquil City. 'Amarillos' y 'Ciudadanos' se han enfrentado en el campeonato ecuatoriano desde el 2015, cuando en ese entonces el equipo dirigido por Pool Gavilánez se llamaba River Ecuador.

Los dos se enfrentaron de 2015 hasta 2017, donde el extinto River Ecuador pierde ante Barcelona SC, quien tiene un historial de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas. El resultado más abultado entre estos dos equipos fue un 0-3 del 'Ídolo' en la primera etapa del campeonato ecuatoriano 2016.

Desde el 2018, ya bajo el nombre de Guayaquil City, los 'Amarillos' superan por mucha más diferencia, teniendo 10 victorias a favor, un empate y tres derrotas. El resultado más abultado fue un 1-4 de los 'Canarios' en el año 2022, en el Estadio Christian 'Chucho' Benítez. La ultima victoria de Guayaquil City contra Barcelona fue en el 2020, por la octava fecha de LigaPro (2-1).

Ultimo partido de Barcelona SC vs Guayaquil City

Barcelona venció 2-1 a Guayaquil City y lo acercó a un descenso que se concretó en la ultima fecha de la LigaPro 2023. API

La ultima vez que los dos equipos guayaquileños se enfrentaron fue en la LigaPro 2023, Barcelona SC ya no peleaba por mucho mientras que Guayaquil City estaba comprometido en las zonas bajas del campeonato, peligrando en un descenso que una fecha después terminó por confirmarse (derrota 2-0 ante Gualaceo que también descendió ese año).

En ese partido, a Barcelona le costó atacar a Guayaquil City, la jugada de gol más cercana en el primer tiempo fue un tiro al palo de Francisco Fydriszewski. En el segundo tiempo los locales se lanzaron al ataque en busca del primer gol que los encamine a la victoria, el cual llegó a los 51' luego de un centro de Damián Diaz (hoy en Guayaquil City) fuera peinado por Adonis Preciado, haciendo que el balón tome velocidad y desde atrás Carlos Rodríguez rematase al arco y concrete la primera del partido.

Dos minutos después, en el 53', una gran jugada colectiva de los 'Amarillos' terminó en los pies del 'Polaco' Fydriszewski, quien se reencontró con el gol y sentenció el 2-0 para los locales. Aunque en el epilogo del encuentro, un autogol de Segundo Portocarrero ilusionaba a los 'Ciudadanos', pero el tiempo no les iba a alcanzar y el partido terminó 2-1 a favor de Barcelona Sporting Club.

