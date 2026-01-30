Emelec: Jiménez y Noboa confirman su postulación a la presidencia del club

La candidatura de Jiménez y Noboa a la presidencia de Emelec toma fuerza en medio del proceso electoral

En medio del ambiente convulso que atraviesa el Club Sport Emelec (CSE), un nuevo capítulo se abre en la disputa por su futuro institucional. Tras la convocatoria a elecciones, y mientras la hinchada exige estabilidad, dos nombres conocidos en el entorno deportivo ecuatoriano decidieron dar un paso al frente: el exministro del Deporte José David Jiménez y el exfutbolista Cristhian Noboa.

Su anuncio, realizado este viernes 30 de enero de 2026, marca el inicio de una carrera electoral que promete mover el tablero directivo del cuadro eléctrico, actualmente bajo intervención.

Te invitamos a leer | Barcelona SC: los ocho jugadores extranjeros confirmados para la temporada 2026

¿Quiénes son los candidatos que buscan dirigir al ‘Bombillo’?

Jiménez difundió un comunicado oficial en el que confirmó que encabezará una lista junto a Noboa, con el respaldo de un grupo de empresarios vinculados al deporte. Según explicó, el objetivo del binomio es liderar una propuesta integral que permita recomponer el rumbo del club tanto en lo administrativo como en lo deportivo.

RELACIONADAS Liga Nacional de Ecuavóley 2026 será por 10 meses y en 14 ciudades

En su mensaje, el exministro detalla parte del trabajo que han desarrollado en las últimas semanas:

“Desde hace varias semanas, junto a Cristhian Noboa y un grupo de empresarios comprometidos, hemos trabajado de forma estructural en un proyecto para recuperar la estabilidad institucional y devolverle a nuestro equipo el nivel que su historia demanda”.

También añadió: “Hoy confirmamos oficialmente nuestra candidatura para dirigir al Club Sport Emelec, con la convicción de que se necesita una gestión ordenada y un rumbo definido, tanto en lo administrativo como en lo deportivo”.

Nuestro querido Emelec vive un momento que exige enfoque, responsabilidad y decisiones firmes.

Comparto 100% lo que plantea @JDJimenezV. Hoy es indispensable recuperar la estabilidad del club y construir un proyecto deportivo que esté a la altura de su historia y de su gente. https://t.co/iHDJONgnIi — cristhian noboa (@cristhian_noboa) January 30, 2026

Las prioridades que plantea la candidatura

Jiménez enfatizó tres pilares que considera indispensables para cualquier administración que llegue al club: “orden institucional, disciplina financiera y un proyecto deportivo alineado a la identidad y a la historia que representa nuestra camiseta”.

Estas líneas responden a la preocupación creciente entre socios e hinchas, que han visto cómo, en los últimos años, la situación económica y el desempeño deportivo han ido perdiendo consistencia.

Noche Amarilla 2026: Farías prueba su primer once ante Guayaquil City Leer más

¿Por qué Emelec va a elecciones? El contexto institucional

El proceso electoral no surge de manera espontánea. Todo empezó cuando el Viceministerio del Deporte, liderado por Roberto Ibáñez, declaró nulo el directorio encabezado por Jorge Guzmán.

Ante esta nulidad, el dirigente Jorge Luis Sánchez fue designado como interventor y asumió la responsabilidad de convocar a nuevas elecciones. Finalmente, se estableció que la jornada electoral se realizará el sábado 21 de febrero de 2026, fecha en la que los socios deberán elegir a la nueva directiva.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!