Liga Nacional de Ecuavóley 2026 será por 10 meses y en 14 ciudades

La segunda edición del torneo se amplía y adopta un nuevo formato que garantiza competencia continua

La Liga Nacional de Ecuavóley (LNE) dejó todo listo para el inicio de su segunda temporada que planifica ya 225 partidos en 14 ciudades, a lo largo de 10 meses.

En la presentación de la edición 2026, los organizadores anunciaron que este año introducirá un formato innovador, inspirado en las grandes ligas del mundo. Siendo el primer cambio un Torneo Apertura de febrero a mayo, y un Clausura ente agosto y noviembre.

Con los resultados que salgan de las fases propuestas, se jugará una Final de Campeones prevista para diciembre, siempre y cuando existan dos campeones distintos en cada una de las etapas.

🏐 Guayaquil impulsa el ecuavóley profesional



Desde Guayaquil se presentó la nueva edición de la Liga Nacional de Ecuavóley 2026, una competencia que fortalece un deporte 100% ecuatoriano y reafirma a la ciudad como Capital Americana del Deporte 2026

Dicho esto, la Liga Nacional de Ecuavóley multiplica por cuatro la oferta de partidos respecto a 2025, pasando de 58 a 225 encuentros oficiales, programados semanalmente durante 10 meses consecutivos

“El ecuavóley dejó de ser un deporte emergente, hoy es una industria en construcción acelerada. Tenemos algo que el fútbol envidia y que las marcas desean: autenticidad masiva. Y es que el ecuavóley no fue creado en una oficina, ni importado de otra cultura. Nació en los barrios, se jugó durante décadas frente a la gente, y hoy se convierte en la plataforma de entretenimiento más poderosa del Ecuador. El 2026 no será una temporada más, es el momento en que el país reconozca que su deporte más auténtico también puede ser su mayor espectáculo”, precisó Andrés Larrea Jara, presidente de la Liga Nacional de Ecuavóley.

La primera edición de la liga, desarrollada en 2025, marcó un hito al profesionalizar una disciplina 100% ecuatoriana. El torneo reunió a 90 atletas de alto rendimiento, disputó 58 partidos y convocó a más de 100.000 asistentes presenciales, además de alcanzar cerca de 2 millones de visualizaciones en transmisiones en vivo.

Para 2026, la Liga Nacional de Ecuavóley se proyecta como una competencia sostenida durante 10 meses, permitiendo a los aficionados seguir semana a semana el máximo nivel del ecuavóley profesional. El campeonato arrancará el 12 de febrero en Guayaquil y culminará en la primera semana de diciembre con la gran final.

