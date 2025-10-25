Robert Ordóñez y una temporada exitosa en el ecuavóley

No sólo fue uno de los animadores de la LNE, ahora el colocador jugará la final de la Copa Canela en Madrid, España.

El colocador orense Robert Ordóñez, quien fue una de las figuras de la reciente Liga Nacional de Ecuavóley (LNE) con Mineros, cerrará el 2025 siendo protagonista también en la XIII Copa Canela, pues logró su paso a la final tras vencer a otro de los favoritos, Rubén ‘La Bestia’ Valencia.

Robert, esta vez junto con Angelo ‘Arenita’ López, volador campeón de la LNE con Astilleros, y quien es sin duda al momento uno de los referentes en su puesto, hicieron equipo con el servidor Arley Recalde, quien por su parte se ha consolidado como uno de los mejores talentos de la capital, desde su aparición con el equipo de su parroquia, Pacto.

El trío se unió en la escuadra Fadhelec y, aunque debieron chocar con Altac en la semifinal, acabaron consiguiendo el paso a la final solo en dos quinces, siendo el segundo por un 15-4, diferencia que sorprendió tratándose de tener en frente a Rubén ‘La Bestia’ Valencia como rival.

Arley Recalde, Robert Ordóñez y Angelo ´Arenita´ López jugarán la final de Copa Canela. CORTESÍA

Tras haber vencido en el primer quince por 15-12, Altac, con Valencia, acompañado por sus compañeros de siempre Cuchucho y Culebrilla, se vio superado por un trabajo intenso de Ordóñez y los suyos. En el desarrollo del cotejo, los puntos no paraban de llegar ante el desconcierto no solo de los rivales, sino del público, que esperaba más del encuentro.

No fue sino hasta cuando Robert encontró una debilidad en el servidor Cuchucho que empezó a colocar balones directo a su posición, logrando varios puntos. Segundo set para el olvido por parte del trío de Santo Domingo; muchos fanáticos del ecuavóley salieron decepcionados del coliseo Julio César Hidalgo, en Quito.

Robert aprovechó la oportunidad de una versión tan floja del rival para lucirse como colocador. Al final el machaleño se mostró agradecido y dedicó el triunfo a su ciudad: “Un abrazo a toda la gente de Machala, esto es para ellos y también para mi familia, mi esposa y mi hija”, acotó.

Arenita sigue en su mejor nivel

Angelo López, llegó a reforzar al equipo Fadhelec y dejó ver una vez más su nivel y potencial. El volador, que se había consagrado como el mejor jugador de la primera edición de la LNE, demostró que sigue en su rendimiento más alto, incluso acarreando una molestia física.

Y es que Arena, como también le dicen, destacó en varias voladas que fueron dejando sin recursos a un Valencia que lució desanimado, sin el espíritu de lucha que habitualmente lo caracteriza y que lo ha hecho tan reconocido en el mundo del ecuavóley. Sin duda, Arenita se le convirtió en una ‘piedra en el zapato’.

Arenita se consagra en este 2025, siendo campeón de la LNE y finalista de la Copa Canela. CORTESÍA

La gran final, en Madrid

Con el paso de Fadhelec, en la otra llave se enfrentaron Invin, de Xavi, y Escuela Morita, de Chico Mongo. En ese cruce también se enfrentaron jugadores que fueron parte de la LNE; de hecho, Xavi aprovechó el buen momento de La Pulga y Loco Mario que se habían consagrado recientemente con Astilleros.

El trío se impuso a Chico Mongo en el primer quince por 15-13, pero sufrió en el segundo cayendo por 15-8. Fue un duelo de alta calidad, de ahí que requirió de un tercer set, en el que ganaron por 15-9, sellando así su paso a la gran final del torneo que tiene como particularidad llevar el juego a Madrid, España, ante la fanaticada de migrantes muy poderosa.

