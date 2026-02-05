Roberto 'La Tuka' Ordóñez en Deportivo Quito: la apuesta para 2026

La dirigencia confía en el olfato goleador de 40 años para devolverle la alegría a una hinchada que sueña con el ascenso

Roberto Ordóñez demostró la temporada pasada que a sus 40 años sigue manteniendo las condiciones para ser goleador y fue pieza clave en el ascenso de Cuenca Juniors a la Serie B y en su gran actuación durante la Copa Ecuador.

La Tuka cerró su ciclo con el cuadro cuencano, al que agradeció “por confiar en mí y en mi trabajo, por enseñarme el valor y la unión de una familia y por hacer de mí un mejor futbolista y una mejor persona”.

Ahora, se confirmó que el experimentado delantero selló su paso a un club tradicional del fútbol ecuatoriano, pero que no pasa por su mejor momento. Se trata del Deportivo Quito, que apunta a los goles de la Tuka para conseguir el anhelado ascenso a la Serie B. Los chullas llevan varios años de decepciones en su búsqueda de dejar la Segunda Categoría.

Roberto La Tuka Ordoñez fue clave en al ascenso del Cuenca Juniors a la Serie B del Ecuador. Cortesía

Erick Chiriboga, dirigente de la AKD, detalló que en “las negociaciones que hemos tenido y en las conversaciones, la Tuka siempre ha estado muy abierto. Escuchó (el nombre) Deportivo Quito y le gustó. Le presentamos un proyecto que va más allá solo de este año; ya que si se logra el objetivo de ascender, (queremos) que él sea muy importante la siguiente temporada en la Serie B”.

La Tuka se expresó a través de la cuenta oficial del club con un breve mensaje: “Hola hinchada, soy Roberto La Tuja Ordóñez y ahora soy del Quito”.

Trayectoria de la Tuka Ordóñez

oberto "La Tuka" Ordóñez ha tenido una extensa carrera, pasando por numerosos equipos antes de llegar al Deportivo Quito en 2026. Su trayectoria destaca por su debut tardío en Primera División y por ser campeón con Delfín y Aucas.

Aquí tienes la lista de los equipos donde ha militado:

En Ecuador:

Espol

Manta F.C.

Liga de Loja

Técnico Universitario

Aucas (Dos etapas y campeón 2022)

Rocafuerte F.C.

River Ecuador (Hoy Guayaquil City)

Mushuc Runa

Fuerza Amarilla

Delfín S.C. (Campeón 2019)

Emelec

Cuenca Juniors (2025)

Deportivo Quito (Actualidad)

En el exterior:

Cimarrones de Sonora (México)

Llaneros F.C. (Colombia)

Estudiantes de Mérida (Venezuela)

