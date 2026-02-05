Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Roberto Ordoñez
Roberto Ordoñez, delantero ecuatoriano que refuerza al Deportivo Quito en 2026.Cortesía|

Roberto 'La Tuka' Ordóñez en Deportivo Quito: la apuesta para 2026

La dirigencia confía en el olfato goleador de 40 años para devolverle la alegría a una hinchada que sueña con el ascenso

Roberto Ordóñez demostró la temporada pasada que a sus 40 años sigue manteniendo las condiciones para ser goleador y fue pieza clave en el ascenso de Cuenca Juniors a la Serie B y en su gran actuación durante la Copa Ecuador.

La Tuka cerró su ciclo con el cuadro cuencano, al que agradeció “por confiar en mí y en mi trabajo, por enseñarme el valor y la unión de una familia y por hacer de mí un mejor futbolista y una mejor persona”.

(Le puede interesar: Suite presidencial, chef privado y pasillos secretos, así recibirá Guayaquil a Messi)

Ahora, se confirmó que el experimentado delantero selló su paso a un club tradicional del fútbol ecuatoriano, pero que no pasa por su mejor momento. Se trata del Deportivo Quito, que apunta a los goles de la Tuka para conseguir el anhelado ascenso a la Serie B. Los chullas llevan varios años de decepciones en su búsqueda de dejar la Segunda Categoría.

Roberto La Tuka Ordoñez
Roberto La Tuka Ordoñez fue clave en al ascenso del Cuenca Juniors a la Serie B del Ecuador.Cortesía

Erick Chiriboga, dirigente de la AKD, detalló que en “las negociaciones que hemos tenido y en las conversaciones, la Tuka siempre ha estado muy abierto. Escuchó (el nombre) Deportivo Quito y le gustó. Le presentamos un proyecto que va más allá solo de este año; ya que si se logra el objetivo de ascender, (queremos) que él sea muy importante la siguiente temporada en la Serie B”.

La Tuka se expresó a través de la cuenta oficial del club con un breve mensaje: “Hola hinchada, soy Roberto La Tuja Ordóñez y ahora soy del Quito”.

Trayectoria de la Tuka Ordóñez

oberto "La Tuka" Ordóñez ha tenido una extensa carrera, pasando por numerosos equipos antes de llegar al Deportivo Quito en 2026. Su trayectoria destaca por su debut tardío en Primera División y por ser campeón con Delfín y Aucas.

Aquí tienes la lista de los equipos donde ha militado:

En Ecuador:

  • Espol
  • Manta F.C.
  • Liga de Loja
  • Técnico Universitario
  • Aucas (Dos etapas y campeón 2022)
  • Rocafuerte F.C.
  • River Ecuador (Hoy Guayaquil City)
  • Mushuc Runa
  • Fuerza Amarilla
  • Delfín S.C. (Campeón 2019)
  • Emelec
  • Cuenca Juniors (2025)
  • Deportivo Quito (Actualidad)
RELACIONADAS

En el exterior:

  • Cimarrones de Sonora (México)
  • Llaneros F.C. (Colombia)
  • Estudiantes de Mérida (Venezuela)

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marcela Aguiñaga anuncia activación del COE ante alerta naranja por lluvias

  2. Ecuador enviará 150 trabajadores temporales a EE.UU. bajo programa migración circular

  3. Real Betis vs Atlético Madrid: alineaciones y dónde ver EN VIVO Copa del Rey 2025-26

  4. Agenda de Carnaval en Quito 2026: conciertos y ferias del 5 al 14 de febrero

  5. Xavier Zavala Egas | ¿Qué pasó el 23 de febrero de 2024?

LO MÁS VISTO

  1. Transporte al aeropuerto de Quito: otra cooperativa conecta Tumbaco con el Metro

  2. ¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos

  3. Inocar advierte mar agitado en la costa ecuatoriana por oleaje del Pacífico

  4. Tensión comercial: Ecuador ya aplica arancel del 30 %; Colombia aún no lo formaliza

  5. Rediseño en riberas del río Guayas: En estas calles habrá espacios verdes recreativos

Te recomendamos