Barcelona SC vs. Messi: ¿Qué camiseta se vende más en la Bahía de Guayaquil?

El Partido de la Historia impulsan el comercio porteño, donde las camisetas del Ídolo SC lideran ventas en la Bahía

La venta de camisetas del Barcelona SC e Inter Miami lidera la demanda en la zona de la bahía de Guayaquil.

En el corazón comercial de Guayaquil, la calle Colón vive días de intensa actividad. Los comerciantes de la Bahía ya sienten el impacto del esperado Partido de la Historia entre Barcelona SC e Inter Miami, un evento que impulsa la venta de camisetas y accesorios deportivos entre los aficionados.

La fiebre por las camisetas divide pasiones entre el amarillo canario y el rosa del equipo estadounidense. Sin embargo, los números en las vitrinas reflejan una tendencia clara a favor del conjunto torero. Los vendedores aseguran que la expectativa por el duelo ha incrementado significativamente la demanda.

Tenelema Tenesaca, comerciante con más de 20 años de experiencia en el sector, afirma que su inversión actual se concentra en Barcelona SC e Inter Miami. “Estamos invirtiendo para satisfacer la demanda del pueblo y esperamos venderlo todo”, señala con optimismo ante la alta afluencia de compradores.

Barcelona SC supera a Messi en ventas

Comerciantes de la Bahía de Guayaquil esperan que la venta de camisetas del Barcelona SC e Inter Miami aumente el sábado 7 de febrero. CARLOS KLINGER

A pesar del fenómeno global que representa Lionel Messi, el sentimiento local marca la diferencia. Según Tenesaca, la indumentaria de Barcelona SC supera ampliamente a la del astro argentino, con una proporción de ventas de cuatro a uno a favor del Ídolo del Astillero.

Los precios de las camisetas oscilan entre los 18 y 20 dólares, lo que facilita el acceso para el hincha promedio. Además, comerciantes reportan un crecimiento reciente en la demanda de la camiseta de la Selección de Ecuador, impulsada por el ambiente futbolero en la ciudad.

Ventas digitales y estrategias por WhatsApp

Washington Cedeño apuesta por una estrategia más directa mediante promociones enviadas por WhatsApp. El vendedor utiliza su lista de contactos para identificar a quienes asistirán al estadio y ofrecerles camisetas para familiares y niños. “Sé quiénes irán al estadio porque lo publican”, explica.

El Partido de la Historia promete ser más que fútbol, con Fan Fest y artistas invitados que aumentan la expectativa. Este ambiente festivo genera un flujo constante de clientes en la Bahía, dinamizando la economía popular y consolidando el impacto comercial del evento deportivo.

