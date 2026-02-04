La historia del hincha tricolor que ha vivido tres Copas del Mundo desde la tribuna

Juan Carlos Bustamante, lojano de 53 años, ha estado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022

Juan Carlos Bustamante es uno de los hinchas ecuatorianos que ha convertido su pasión por el fútbol en un proyecto de vida: ha asistido a tres Mundiales consecutivos y ya se alista para el Mundial 2026. Entre ahorros mensuales, sacrificios personales y decisiones extremas, este comerciante lojano demuestra que para algunos aficionados el fútbol no es solo un deporte, sino una forma de vivir, viajar y conectar con el mundo siguiendo a la selección ecuatoriana desde las gradas.

Por estar en un Mundial hace de todo: desde guardar durante los fines de semana cada vuelto que le queda, hasta pensar dos veces en qué gastar. Lo único que desea en la vida es tener dinero para poder estar sentado en un estadio mundialista.

En 2014 hizo una verdadera locura: se compró un auto, lo pintó con los colores de Ecuador y se fue por tierra hasta Brasil. Su carro se convirtió en una atracción. El regreso lo hizo en avión con la Tri, mientras que el auto fue enviado posteriormente.

El sueño de estar en el Mundial 2026 lo comenzó a construir hace tres años y ya tiene sus entradas para los primeros tres partidos de Ecuador.

“Estoy ahorrando desde hace tres años 100 dólares mensuales, hasta llegar junio, cuando empieza el Mundial. Es el mejor sacrificio que he hecho. He dejado de gastar en muchas cosas, incluso a veces difiero pagos de la tarjeta de crédito, porque el fútbol se lleva en la sangre. Es una pasión tan tremenda que uno dejaría de comer por ir a un Mundial”, dice Bustamante.

Las entradas las compró con el famoso “tarjetazo”

Cuando se le vuelve a preguntar si realmente dejaría de comer por ahorrar para el Mundial, responde: “Claro, he dejado de comer algo delicioso por ir a un Mundial”.

Sobre los tres boletos que ya tiene comenta: “Estoy registrado en FIFA y estamos esperando que nos llegue el comprobante para los partidos en Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey”.

De la Selección ecuatoriana señala: "Hay que tener mucha fe, que es lo más importante, y que se den las cosas. Pienso quedarme hasta la final, hasta el último partido, con o sin Ecuador, pero esperemos que la Tri llegue muy lejos en este Mundial”.

Bustamante asegura que el fútbol le ha dado alegrías, amigos y la posibilidad de conocer el mundo.

La idea es poder ir a los Mundiales como sea

“Llevo tres mundiales. Tengo un trofeo de la Copa del Mundo que compré en Moscú por 80 dólares”, cuenta con orgullo.

¿Cuál fue tu momento más alegre y el más triste en los Mundiales? se le pregunta.

“Vivir un Mundial es lo más lindo del mundo, porque se unen todas las culturas. Haces amigos de todas partes: europeos, asiáticos. Pero la mayor felicidad la viví en Catar, en la inauguración, cuando canté el Himno Nacional de Ecuador; se me salían las lágrimas”.

La mayor tristeza, en cambio, llegó en el mismo torneo. “En Qatar, cuando nos eliminó Senegal. Esa fue la tristeza más grande”.

Bustamante vive el fútbol con intensidad. Viste camisetas de selecciones y clubes, pero sus favoritas son las chompas de la Tri.

“Cada vez que voy a un Mundial viajo solo y allá hago amigos. El fútbol es mágico, te hace amigos por todos lados”, sentencia.

