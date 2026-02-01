Juleisy Angulo, la campeona mundial que va por más títulos en 2026

La primera campeona mundial tricolor de atletismo, alista un 2026 poco movido, pero con mucha sed de “revancha”

Juleisy cuando ganó el oro en el Mundial de septiembre en Tokio, Japón, junto a su entrenador autoridades y amigos.

Haberse convertido en la primera mujer ecuatoriana en proclamarse campeona mundial de atletismo en lanzamiento de jabalina, es algo que Juleisy Angulo no deja pasar por alto todos los días. No porque no haya digerido el título, sino que reconoce que es la única forma de ratificar el compromiso de que debe superarse a sí misma este 2026.

Aunque este año no vaya a tener tanta actividad (cerca de 7 u 8 torneos grandes), la machaleña de 25 años no ha dejado de entrenar, pues las competencias en las que tendrá presencia servirán de preparación para iniciar el ciclo olímpico a Los Ángeles 2028, Juegos Absolutos en los que nunca ha estado.

“La medalla de oro en el Mundial de Tokio (septiembre de 2025) me motivó aún más a seguir luchando por triunfos y, por qué no, soñar con unas olimpiadas”, mencionó la deportista.

UN MAL RECUERDO

En conversación con EXPRESO, Juleisy recuerda que durante la temporada 2024, en la que estaba llamada a clasificar a los que iban a ser sus primeros Juegos Olímpicos, vio truncada esa posibilidad debido a las dos operaciones en la rodilla que la apartaron de su anhelo. Por lo que ahora quiere revancha.

“El campeonato mundial del año pasado lo tomo como el impulso que necesitaba, sobre todo porque en él se vio reflejado el sacrificio enorme que hicimos y que seguimos haciendo día a día junto con mi entrenador (Ramón Breto) y mi familia, quienes siempre me apoya”, enfatizó.

Lo que no deja de ser menos cierto, es que el hoy ser campeona mundial y tener que defender el título, ejerce una mayor presión sobre ella, pero lo sabe manejar, dice. “Tras la lesión que sufrí en 2024 me hice más fuerte mentalmente”, aseguró.

CALENDARIO 2026

Con las olimpiadas estadounidenses como objetivo principal, la machaleña planifica exhaustivamente el inicio del ciclo olímpico que este año tendrá como torneo central los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026.

“Este año no tenemos casi muchas competencias, tampoco eventos grandes como un Mundial, pero lo que hagamos serán preparaciones para los próximos mundiales y las olimpiadas de Los Ángeles 2028”, dijo Angulo, que en cerca de 10 años de carrera ha cosechado el mismo número de medallas entre mundiales, absolutas y juveniles.

No obstante, ratificó: “nosotros empezamos desde ya el ciclo olímpico porque ya solo faltan dos años y en las competencias de este año son preparatorias para llegar en buenas condiciones a los preolímpicos”.

Juleisy Angulo (c) no ha dejado de entrenar diario, enfocada en que las pocas competencias 2026 que tendrán la preparan para los Juegos Olímpicos de 2028. Archivo

TEMA COE Y VICEMINISTERIO

La pugna que tiene enfrentados al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), liderado por Jorge Delgado, y al viceministerio del Deporte, encabezado por Roberto Ibáñez, no es indiferente para Juleisy, quien suma al grupo de deportistas de alto rendimiento que están preocupados por la situación que “solo afecta a los deportistas”.

“El tema es muy delicado y penoso, sobre todo porque estamos hablando del deporte olímpico. Considero que es algo que deberían solucionar ellos (los dirigentes), ya que el atleta netamente tiene que preocuparse por mejorar día a día, trabajar, ser disciplinado y sobre todo enfocarse en los resultados”, zanjó tajante.

RECONOCIMIENTO

El Centro de Pensamiento Deportivo del Atletismo Latinoamericano y el Caribe designó eate 1 de febrero de 2026 a Angulo como la Mejor Atleta de Latinoamérica del 2025 por el oro mundial.

