pádel Guayaquil
Los deportistas disputaron el torneo en 3 etapas de competencia.Cortesía

Torneo Municipal de Pádel Guayaquil cerró con 10 parejas campeonas

Más de un centenar de deportistas, entre hombres y mujeres compitieron en tres fases que tuvieron diferentes escenarios sedes

El primer Torneo Municipal de Pádel Guayaquil culminó la noche del sábado 31 de enero en las canchas de Spot Pádel, en vía a la Costa, con diez parejas como campeonas y referentes del deporte en la ciudad.

Verónica Paredes y Mariella Coral fueron una de las parejas destacadas. Según Paredes, el haber participado en este torneo fue un reto difícil, pero que se coronó con éxito al lograr el título. “Yo agradezco al Municipio, porque apoyado otras disciplinas, que no solo es fútbol, ahora se han abierto otras aristas del deporte cubriendo todas las necesidades y a todas las personas”, dijo.

Xavier Pincay, director deportivo del torneo, explicó que el torneo surgió, luego del apoyo que ofreció el Municipio para su realización, a través de la Dirección de Deportes. “En diciembre se abrieron las inscripciones en la que 160 parejas (320 participantes), de diez diferentes categorías, compitieron durante todo el mes de enero”, explicó el organizador. Andrés Chávez y Ricardo Beltrán fueron también campeones en una de las categorías masculinas.

De acuerdo con el formato, se realizaron tres etapas: la fase de grupos, que se jugó en cinco sedes: Spot Pádel, el pádel municipal, Ceibos, Terminal Pascuales y en la explanada del Estadio Modelo Alberto Spencer; la segunda parte fue por eliminación directa desde los cuartos de final, y una tercera y última fase que consistió en los duelos definitorios que se jugaron el sábado.

