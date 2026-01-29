Pádel en Ecuador: Exnúmero uno del mundo apunta al crecimiento en el país

Juani Mieres visitó el país para impartir cursos y clínicas en varias ciudades. Asegura que en la masificación está el futuro

El exnúmero uno del ranking mundial de pádel, Juani Mieres, visitó hace pocos días Quito para impartir cursos y clínicas, donde ratificó la creciente práctica que está teniendo la disciplina en el país.

Durante su estancia, en la que estuvo acompañado por el también entrenador Diego Pezzoni, compartieron su experiencia y conocimiento con niños, jóvenes y adultos que practican el deporte en la capital.

“La idea fue hacer unos cursos para que mejoren los jugadores, que salgan nuevos talentos y que el pádel se vaya conociendo aún más en Ecuador, tal como está pasando en todo el mundo”, remarcó el argentino naturalizado español.

Con esta es la tercera vez que el exjugador y ahora entrenador visita el país, luego de hacerlo en 2019 y 2025; de ahí que refiere un auge importante y mejor nivel en el pádel nacional. No en vano, dijo, la gira tuvo el respaldo de la Federación Ecuatoriana de Pádel, liderada por su presidente Mario Álvarez; así como de FAS Pádel Academy Ecuador, encabezada por su director, Martín Saona.

“En 2019 creo que en Ecuador había dos clubes de pádel, ahora hay muchísimos. Veo que hay un crecimiento grande, potencial muy interesante que ha hecho que el nivel crezca muchísimo”, aseveró en diálogo con EXPRESO.

CRECIMIENTO CONTINUO

Mieres recomendó que para continuar con el crecimiento del deporte en el país se debe trabajar con los chicos. “Eso es fundamental; es la pieza clave para que el deporte siga ascendiendo, es tener una buena base de niños y apoyarlos en todo”, sostuvo.

De acuerdo con las últimas estimaciones, cientos de niños y jóvenes en Ecuador practican el deporte en los más de 70 clubes y cerca de 200 a 250 canchas registradas en todo el país hasta finales de 2025, teniendo como sedes de alta concentración Quito, Guayaquil, Manta, Ambato, Ibarra y Cuenca.

Un ejemplo de ese interés y avance del deporte en capital de los ecuatorianos es que solo en los sectores de Cumbayá, Puembo y Tumbaco (nororiente de Quito), cuentan con más de 60 canchas disponibles en los alrededores.

El exnúmero uno del mundo compartió sus conocimientos en algunos talleres y clínicas. CORTESÍA

En esto coincidió Pezzoni. “Hay que trabajar en los chicos que están iniciando para poder sustentar el trabajo hecho por los grandes y nosotros venimos a aportar con nuestro granito de arena en esa transformación del deporte en el país”, afirmó.

PARA SER NÚMERO UNO

Mieres fue número 1 del mundo en el circuito World Padel Tour (WPT) en 2014. Consiguió este hito junto a su pareja habitual desde 2009 hasta 2015, el brasileño Pablo Lima, con quien formó la dupla conocida como los “Príncipes del Pádel”.

“Eso fue una satisfacción muy grande por todo el trabajo hecho durante mi carrera. La verdad, no se disfrutó mucho porque estábamos en competición, pero ahora, ya retirado, se puede celebrar todo lo conseguido, no solamente que fui número uno, sino que también conseguí títulos mundiales... Guardo muchos recuerdos bonitos”, enfatizó.

Finalmente dejó unos mensajes a los jugadores ecuatorianos que quieran llegar a la cúspide del pádel mundial: “Primero hay que suprimir muchas cosas, como los fines de semana, dedicarse a competir y no estar con los amigos, hacer muchos sacrificios como esos; tener mucha disciplina, eso es dedicarse al 100%”.

