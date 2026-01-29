Wembanyama y LeBron, nuevas marcas históricas en la NBA

Las estrellas de los Spurs y Lakers siguen haciendo historia con sus equipos, según los registros

El jugador de los Angeles Lakers, LeBRon James, continúa siendo uno de los más destacados en la NBA, pese a sus 41 años.

El francés Victor Wembanyama alcanzó los 150 partidos en la NBA en una sólida victoria de los San Antonio Spurs ante los Houston Rockets, en una jornada marcada además por un nuevo hito de LeBron James y el susto protagonizado por Luka Doncic, que finalmente no pasó a mayores.

Wembanyama domina el derbi texano

El derbi texano terminó con victoria de los Spurs por 111-99 en el Toyota Center, con una actuación sobresaliente de Wembanyama. El pívot francés firmó 28 puntos, 16 rebotes y 5 tapones, confirmando su impacto defensivo y ofensivo en la liga.

Victor Wembanyama fue la figura indiscutible del partido, liderando a San Antonio tanto en anotación como en presencia bajo el aro, en un duelo clave para evaluar el crecimiento del joven proyecto de los Spurs.

LeBron James rompe una marca histórica

En otro encuentro de la jornada, LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en superar los 60.000 minutos en temporada regular. El logro se dio en el regreso del alero a Cleveland, aunque la noche no fue positiva para los Lakers, que cayeron con claridad por 129-99.

LeBron anotó 11 puntos y, tras el partido, reflexionó sobre su presente y futuro ante la posibilidad de que esta haya sido su última visita a Cleveland como jugador activo.

“Cada estadio al que voy intento disfrutarlo, no doy nada por sentado”, afirmó LeBron James en rueda de prensa.

Doncic asusta, pero termina el partido

En el mismo compromiso, Luka Doncic fue el máximo anotador de los Lakers con 29 puntos, además de repartir 6 asistencias. Sin embargo, el esloveno generó preocupación en el primer período tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo.

Finalmente, Doncic pudo continuar y terminó el partido sin mayores consecuencias, llevando tranquilidad al cuerpo técnico y a los aficionados angelinos. De entrada, el derbi texano acabó con victoria de los Spurs en el campo de los Rockets (111-99), con 28 puntos, 16 rebotes y 5 tapones de un Wembanyama incontenible.

