Noche Amarilla 2026: cronograma oficial de la presentación de Barcelona SC

La institución canaria hizo público el itinerario que comenzará a las 13:00 y que terminará cerca de la medianoche

Los hinchas están listos para disfrutar la Noche Amarilla este sábado 31 de enero.

Empieza oficialmente el conteo regresivo. Con la publicación del cronograma de la Noche Amarilla 2026, Barcelona Sporting Club abrió la previa del evento de presentación de su plantilla, previsto para este sábado 31 de enero.

De acuerdo con la agenda publicada este jueves 29, serán más de 10 horas de celebración continua que arrancará a las 13:00 y que culminará pasadas las 23:00.

En el itinerario constan shows musicales, sorteo de premios entre los hinchas, presentación de los equipos masculinos y femeninos, así como espacios para pirotecnia y partidos amistosos o exhibiciones. En el caso del equipo principal disputará su encuentro con Guayaquil City.

Entradas, gran demanda

De acuerdo con los últimos reportes, el 95% de las localidades ya están vendidas, quedando agotadas las Generales, Tribuna Marathon y la mayoría de los Palcos. Sin embargo, según lo que se pudo conocer, los costos son:

Palco Bajo: $50 (Hinchas) / $25 (Socios).

Palco Pilsener: $150.

Suites: $70.

Los boletos podían adquirirse físicamente en Pollos a la Brasa Barcelona (Sucre y Boyacá), locales de Pharmacys y en la boletería Este del estadio.

Dos Noches Amarillas m´ás

Pero la fiesta de este 31 de enero no será la única. Para los hinchas en otras provincias, Barcelona ha confirmado que la celebración tendrá otros eventos similares bajo el sello de la Noche Amarilla en:

Quito: 13 de febrero (Estadio Olímpico Atahualpa) - frente a Aucas.

Santo Domingo: 28 de marzo (Estadio Etho Vega).

