Así se vive una Noche Amarilla desde la tribuna: rituales, cánticos y tradición

Shows, pirotecnia, rivalidad y emoción convierten a la Noche Amarilla en un eventos especial para su hinchas

La Noche Amarilla de Barcelona SC es mucho más que un simple partido amistoso para sus hinchas: es una fiesta de pasión, cultura y celebración que marca el inicio de la temporada y une a la afición de una manera muy especial.

(Te invito a leer: Hora, fecha y dónde ver EN VIVO sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26)

Los hinchas suelen llegar varias horas antes al estadio Monumental, a menudo en familia o con grupos de amigos, compartiendo comida típica y generando lazos sociales antes de que comience el evento.

Fiesta en el estadio

Durante la Noche Amarilla, el Monumental se transforma en una gran fiesta popular. La presentación oficial del equipo atrae a miles de seguidores que portan el color amarillo, cantan, animan y disfrutan de shows musicales, pirotecnia y sorpresas especiales.

Los hinchas disfrutan de la Noche Amarilla. Archivo

Incluso momentos simbólicos como encender las luces de los celulares para crear un “cielo estrellado” dentro del estadio han quedado en la memoria de los hinchas.

Benedetto llegó a Barcelona SC: "El llamado de un grande te mueve" Leer más

Parte deportiva y rivalidad

La Noche Amarilla también incluye un partido que puede ser amistoso o un clásico, dependiendo de la edición. Cuando se enfrenta a su eterno rival, Emelec, el ambiente sube aún más, con cánticos, mosaicos y burlas típicas de la rivalidad futbolera.

Más que fútbol: espectáculo integral

La noche combina entretenimiento, música y cultura con la presentación de artistas invitados nacionales e internacionales y espectáculos de pirotecnia y tecnología como drones.

Barcelona SC disputa un amistoso en cada Noche Amarilla. MIGUEL CANALES

La estrella invitada

La fiesta de presentación de Barcelona SC también se ha caracterizado por tener una estrella invitada para que juegue con el equipo y luzca la camiseta de los amarillos.

Jugadores como Ronaldinho, Kaká, Del Piero, Pirlo, Puyol, Mascherano, Tévez, Agüero y Forlán vistieron el uniforma del Ídolo en su fiesta de presentación, sin embargo, en esta edición 2026 no habrá figura.

Barcelona SC no tendrá estrella invitada en la Noche Amarilla 2026. FREDDY RODRÍGUEZ

Qué significa para los hinchas

Para un barcelonista, la Noche Amarilla es una mezcla de orgullo, emoción y sentido de pertenencia: es el inicio simbólico de un año futbolístico lleno de expectativas, una oportunidad para reencontrarse con la afición y celebrar juntos la camiseta y los colores que representan al Ídolo del Astillero.

Experiencias en distintos lugares

En años recientes la Noche Amarilla se ha celebrado no solo en Guayaquil, sino también en ciudades como Quito y en el exterior, por ejemplo, en New Jersey (EE. UU.), reuniendo a la comunidad barcelonista ecuatoriana residente fuera del país y extendiendo la fiesta más allá de Ecuador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!