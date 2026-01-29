Hora, fecha y dónde ver EN VIVO sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26

Así se realizará el sorteo de los playoffs rumbo a los octavos de final de la Champions League 2025-26

Arsenal fue el líder de la fase de liga de Champions League 2025-26.

La Champions League 2025-26 cerró su fase de liga y ya quedaron definidos los caminos rumbo a los octavos de final.

Con los ocho equipos que avanzaron de manera directa y los 16 clubes que deberán disputar los playoffs, ahora toda la atención está puesta en el próximo evento clave del torneo: el sorteo de la UEFA.

¿Cuándo se realiza el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-26?

El sorteo de los playoffs para los octavos de final de la Champions League 2025-26 se llevará a cabo este viernes 30 de enero de 2026, a partir de las 06:00 (hora local), en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Real Madrid cayó a los playoffs de la Champions League 2025-26. EFE

En esta ceremonia se definirán los cruces que determinarán qué ocho equipos se sumarán a los ya clasificados a octavos.

¿Cómo se realizará el sorteo de los playoffs?

Los clubes serán emparejados según su posición final. Para el sorteo, la UEFA conformará cuatro parejas de cabezas de serie y cuatro parejas de no cabezas de serie:

Cabezas de serie: posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16

No cabezas de serie: posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, 23 y 24

Una vez separados, los cruces quedarán definidos de la siguiente manera:

9° o 10° vs 23° o 24°

11° o 12° vs 21° o 22°

13° o 14° vs 19° o 20°

15° o 16° vs 17° o 18°

No habrá ningún tipo de restricción en los emparejamientos, por lo que los equipos podrán enfrentarse a clubes de la misma federación nacional o incluso a rivales con los que ya hayan jugado en la fase de liga.

Fechas y formato de los playoffs

Las eliminatorias se disputarán a ida y vuelta, con la ventaja de que los cabezas de serie definirán la serie como locales. En principio, cada club jugará un partido un martes y el otro un miércoles.

Los encuentros de ida se jugarán los días 17 y 18 de febrero, mientras que los partidos de vuelta están programados para el 24 y 25 de febrero.

Equipos clasificados a octavos y a playoffs

Avanzaron directamente a octavos: Arsenal (1°), Bayern Múnich (2°), Liverpool (3°), Tottenham (4°), Barcelona (5°), Chelsea (6°), Sporting Lisboa (7°) y Manchester City (8°).

Disputarán los playoffs: Real Madrid (9°), Inter (10°), PSG (11°), Newcastle (12°), Juventus (13°), Atlético de Madrid (14°), Atalanta (15°), Bayer Leverkusen (16°), Borussia Dortmund (17°), Olympiacos (18°), Brujas (19°), Galatasaray (20°), Mónaco (21°), Qarabag (22°), Bodo/Glimt (23°) y Benfica (24°).

¿Dónde ver el sorteo de la UEFA?

El sorteo en Nyon será transmitido EN VIVO a través de UEFA.com.

