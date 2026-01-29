Abierto de Australia 2026: Sabalenka a la final y su gesto antideportivo

La # 1 del mundo selló su pase a la disputa por el trofeo de campeona en una tensa semifinal con la ucraniana Elina Svitolina

Aryna Sabalenka celebró tras imponerse con autoridad a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3 en

La bielorrusa Aryna Sabalenka selló este jueves 29 de enero su pase a la final del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3 en las semifinales disputadas en Rod Laver Arena.

El encuentro, resuelto en una hora y 16 minutos, confirmó el sólido momento de la número uno, que dominó el ritmo del partido desde los primeros juegos y basó su victoria en un tenis agresivo y efectivo, apoyado en potentes golpes de derecha y un servicio decisivo en los momentos clave.

Por su parte, Svitolina, duodécima cabeza de serie, intentó reaccionar en varios pasajes del partido, pero se vio lastrada por un elevado número de errores no forzados y dobles faltas en momentos determinantes.

El duelo estuvo marcado también por un cierre tenso fuera de lo estrictamente deportivo, ya que no se produjo el tradicional saludo en la red al término del encuentro, como tradicionalmente vienen realizando las tenistas ucranianas frente a oponentes rusas y bielorrusas.

La semifinal también estuvo marcada por un momento controvertido al inicio, después de que la número uno fuera sancionado por su forma de gritar durante los puntos.

La infracción se produjo en el primer set, cuando un gemido tardío de la bielorrusa fue interpretado por la jueza de silla, Louise Azemar Engzell, como una posible distracción para su rival. Pese a que Sabalenka solicitó una revisión en vídeo y discutió la decisión en pista, el punto se mantuvo a favor de Svitolina.

