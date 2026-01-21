Carlos Alcaraz: a un paso de los 100 partidos en los Grand Slam

El número uno del mundo llegará al centenario cuando enfrente a Corentin Moutet. Busca su primer título en Australia

Carlos Alcaraz buscará avanzar el viernes 23 de enero a octavos de final del Abierto de Australia al enfrentarse al francés Corentin Moutet, lo que marcará su partido número 100 en torneos Grand Slam. Con un sólido historial de 86 victorias y 13 derrotas, el tenista español aspira a estrenar su palmarés en Melbourne y consolidar su dominio mundial.

El jugador, que a sus 22 años es el número 1 del mundo, afronta su vigésima participación en cuadros finales de los campeonatos principales de la ATP y persigue el que sería su primer título en Melbourne.

A día de hoy presenta un 25-3 en el cómputo de victorias-derrotas en Roland Garros con los trofeos logrados en 2024 y 2025, un 24-3 en Wimbledon con las conquistas de 2023 y 2024, un 24-3 en el US Open ganando en 2022 y 2025 y un 13-4 en Australia, donde busca estrenar su palmarés.

El pupilo de Samuel López, que en esta edición de la cita oceánica se impuso al local Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 y al alemán Yannick Hanfmann por 7-6 (4), 6-3 y 6-2, se encuentra ya entre los 32 tenistas que jugarán en la tercera ronda.

“Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir”, aventuró Alcaraz, que tuvo momentos de frustración en el juego ante Hanfmann.

“He intentado estar positivo. Hubo momentos de frustración y se ha visto. Llevo tiempo sin competir. Este ha sido el segundo partido de la temporada y vamos cogiendo buena dinámica. Luego mi equipo no ha sido tan negativo y me han dicho que he estado bien”, dijo el español.

Carlos Alcaraz y los cambios en su juego

El tenista español Carlos Alcaraz valoró las modificaciones en su saque. JAMES ROSS / EFE

Alcaraz perfila su juego y realiza innovaciones, especialmente en los últimos tiempos. El saque es uno de los que más novedades y progreso ha presentado.

“Han sido cambios especialmente en el tema técnico. El saque es lo que ha tenido más cambios sobre todo últimamente, en el último año. En el resto, no tanto. Pero sobre todo, la actitud en la pista, como afronto cada torneo y cada partido. Ajustes mentales, sobre todo, que ha sido prioritario para mí. En el resto es lo que intento mejorar”, analizó.

