Caso Alianza Lima: revelan rol de Eryc Castillo en investigación por presunto abuso

Periodistas revelan por qué Alianza Lima no aplicó sanción a Eryc Castillo pese a ser mencionado en la investigación

Eryc Castillo se ha mantenido entrenando con Alianza Lima, mientras se resuelve el caso.

Eryc Castillo fue mencionado en la investigación que enfrentan sus compañeros de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, denunciados por presunto abuso sexual contra una joven argentina de 22 años el 18 de enero, durante la pretemporada del club en Montevideo.

La investigación por presunto abuso sexual en la pretemporada de Alianza Lima

Según revelaciones del periodista César Vivar, del programa ‘Doble punta’, Castillo, junto a Pedro Aquino, fue nombrado en las declaraciones de la denunciante.

Ambos habrían estado presentes en la habitación del hotel donde ocurrieron los hechos, pero se retiraron antes de que se cometieran los episodios denunciados.

Eryc Castillo es titular habitual en Alianza Lima. Alianza Lima

“Eran los tres implicados inicialmente, las dos señoritas, Castillo y Aquino; pero ellos en determinado momento dicen ‘hasta aquí no más’ y se van”, detalló Vivar.

Diferencias entre el caso de Castillo y el de Zambrano, Trauco y Peña

A diferencia de Zambrano, Trauco y Peña, quienes ya fueron separados del plantel blanquiazul, la institución ha decidido no aplicar la misma medida contra Castillo.

El comunicador Mauricio Loret de Mola, del programa ‘Denganche’, explicó que el club considera que la participación del ecuatoriano fue mínima: “Vio la situación y se fue”.

La postura de Alianza Lima sobre Eryc Castillo

Por su parte, Mario Pinedo, periodista del programa ‘Vamos al VAR’, precisó que Castillo no fue sancionado debido a que no consumió alcohol y permaneció un tiempo reducido en la habitación. “Estos factores llevaron al club a determinar que no incurrió en un acto de indisciplina”.

El caso se resolverá en Uruguay

Luis Deuteris, abogado de la víctima, le reveló a Radio Mitre que la joven, quien reside en Buenos Aires, Argentina, viajó a Montevideo invitada por una amiga que tendría un vínculo cercano con Zambrano.

Según el testimonio, tras una reunión con consumo de alcohol en el cuarto de las jóvenes, quienes se hospedaban en el mismo hotel donde estaba concentrado el plantel de Alianza, la denunciante recuperó la conciencia en medio de una situación de violencia sexual que le causó lesiones físicas.

“El caso será procesado bajo la jurisdicción de la justicia uruguaya, donde un juez determinará las responsabilidades de los implicados”, especificó.

