Emelec: Una sola lista en elecciones deja a José Jiménez como virtual presidente

El Tribunal Electoral del club guayaquileño ya calificó a candidatos y dejó fuera a John William Guaranda

Las elecciones en Emelec comienzan a tomar forma. El Tribunal Electoral del club dio el visto bueno para que la candidatura encabezada por José David Jiménez Vásquez participe oficialmente en el proceso electoral con el número 1, mientras que fue negada la inscripción de la lista liderada por John William Guaranda Constante.

Fueron las únicas dos candidaturas que se inscribieron dentro del plazo establecido. En el ambiente azul se especulaba con la posible participación de Jorge Guzmán y José Auad, sin embargo, ninguno de los dos presentó lista.

José David Jiménez y Cristhian Noboa oficializaron su candidatura para presidir Emelec. RRSS

A través de un comunicado oficial, Emelec informó:

“A socios, hinchas y a la opinión pública en general, que hasta las 23h59 del día de ayer, sábado 31 de enero, se recibieron las candidaturas de las listas presididas por los señores José David Jiménez Vásquez y John William Guaranda Constante.

El día domingo 01 de febrero de 2026, en sesión celebrada por el Tribunal Electoral, por cumplir con los requisitos reglamentarios, se calificó y admitió la lista del candidato José David Jiménez Vásquez, asignándole el número ordinal Primero para su posterior identificación en el proceso eleccionario.

Por su parte, la lista presidida por el candidato John William Guaranda Constante fue inadmitida por inobservar los artículos 6 y 17 del Reglamento de Elecciones”.

De esta manera, José David Jiménez Vásquez queda como el único candidato habilitado para las elecciones del Club Sport Emelec, salvo que se produzcan cambios dentro del marco legal establecido.

Lista 1 de Emelec

La lista encabezada por Jiménez Vásquez cuenta con el respaldo del exjugador Cristhian Noboa y está conformada por los siguientes socios: Alejandro Llorenti, Ricardo Rumbea, Ricardo Balda, Eduardo Vallarino, Gonzalo Dassum, Roberto Noboa, José Ponce, Carlos Encalada, Daniel Eiser, Alejandro Rendón, Daniel Torres, Melissa Sánchez y Francisco Menéndez.

