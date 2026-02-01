Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Australia: Reacciones, récords y ranking

El número uno del mundo consiguió el Grand Slam que le faltaba ante un Novak Djokovic que aún tiene tenis para rato

El español Carlos Alcaraz abraza el trofeo del Abierto de Australia que con 22 años y 272 días, es el más joven en lograrlo.

Carlos Alcaraz se convirtió este domingo 1 ed febrero en leyenda a costa del más grande de todos los tiempos, el serbio Novak Djokovic, tras superarlo por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para conquistar, por fin, el Abierto de Australia y completar el título de Grand Slam que le faltaba, siendo el más joven de la historia en conseguirlo.

Un derechazo final fue el disparo que dilapidó las opciones del serbio, el más veterano, en la final de mayor diferencia de edad, y que elevó a la gloria al jugador español, que, con 22 años y 272 días, se erigió en el más precoz en obtener tanto éxito.

DON CARLOS ALCARAZ GARFIA, el mayor tenista y el español más joven de la historia en conseguir 4 Grand Slam con 22 años🏆@carlosalcaraz Es un completo orgullo tenerte como murciano, legendario e inspirador desde sus inicios ¡ENHORABUENA! 🥂🤍#AO26pic.twitter.com/D2Z61ydeuX — · 🧚🏽‍♀️🍸💙 · (@briightniights_) February 1, 2026

Con Rafael Nadal como testigo y apoyo, el murciano sacó adelante una final histórica en la que fue de menos a más, pues empezó en manos de la experiencia de su adversario, pero terminó volteando con un toque de madurez, de solvencia y de talento. Dicho esto y sin Juan Carlos Ferrero en el box por primera vez, Alcaraz, con Samuel López al mando en el equipo, inició el 2026 a lo grande. Este lunes 2 de febrero saldrá consolidado en la cima del ránking, con una gran diferencia sobre Jannik Sinner, superado por el serbio en semifinales.

Honor y respeto en declaraciones

Novak Djokovic tras la final ascenderá del cuarto al tercer puesto del ranking. EFE

"Es la conquista del título que llevaba mucho tiempo buscando; supone un sueño cumplido y el premio a un trabajo sostenido, tanto a nivel tenístico como mental... Es un honor que sea ante Novak (Djokovic), a quien considero inspiración para todos los deportistas".

El serbio devolvió las palabras y arrancó aplausos con un agradecimiento especial. "Siempre es un placer enfrentarme a él porque, sin duda, es uno de los mejores jugadores a los que me he medido en mi carrera. Te hace jugar tu mejor tenis para poder vencerle", afirmó Djokovic.

🏆 Open de Australia

🏆 Roland-Garros

🏆 Wimbledon

🏆 US Open@carlosalcaraz, a sus 22 años y 272 días, ya es LEYENDA.#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/vhA5L4QOWz — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 1, 2026

Finalmente hizo un reconocimiento especial a Rafa Nadal, quien presenció en las gradas el partido: "Para mí es un poco raro ver a Rafa aquí, es la primera vez que me ve desde que soy profesional, aunque se que me veías cuando tenía 14 o 15 años", dijo sobre la pista. "Ha sido un honor verte durante los años, y ahora, que tú estés aquí viéndome jugar, es un honor", indicó.

Puestos en el ranking

Tras la victoria, Alcaraz se refuerza como número 1 de la ATP, pues alcanza el medio centenar de semanas en lo más alto de la clasificación mundial, aventajando en 3.350 puntos al segundo, que sigue siendo el italiano Jannik Sinner.

Alcaraz, quien hasta este año tenía su tope en el Abierto de Australia en los cuartos de final que alcanzó en 2024 y en 2025 y que se ha convertido en el jugador más joven en completar los cuatro grandes -22 años, ocho meses y 27 días-, acabó en el Melbourne Park con 1.600 puntos más de los que tenía al iniciar el torneo, mientras que Sinner, campeón en este 'major' las dos temporadas anteriores, perdió 1.200 al caer en semifinales frente a Djokovic por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

El resultado mete además además a Nole al podio del ranking mundial al ascender del cuarto al tercer puesto con 38 y claras muestras de que sigue estando para competir al más alto nivel.

