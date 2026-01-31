Rybakina, campeona del Abierto de Australia tras revancha ante Sabalenka

La # 5 del mundo ganó la batalla ante la actual líder del ranking mundial con un juego inteligente y dominante

La kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia 2026 este sábado 31 de enero, tras imponerse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4 en una final intensa disputada en la Rod Laver Arena y resuelta en 2 horas y 18 minutos.

Rybakina supo resistir un inicio adverso en el tercer set y terminó imponiendo su solidez al servicio y su sangre fría en los puntos decisivos. Sabalenka, campeona en 2023 y 2024 en Melbourne, llegó a dominar por momentos el encuentro, pero no consiguió sostener la ventaja ante la reacción de su rival.

THE MOMENT ELENA RYBAKINA BEAT ARYNA SABALENKA AT THE AUSTRALIAN OPEN TO WIN HER 2ND GRAND SLAM TITLE



She’s now won TEN consecutive matches against top 10 players



Absolutely insane what this young lady is capable of



No words… just scenes.



🥹🥹🥹🥹



pic.twitter.com/8c7bieIc1c — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 31, 2026

El partido confirmó la igualdad entre dos de las jugadoras más potentes del circuito y se decidió por pequeños detalles en los momentos clave. Además, supuso un giro respecto a la final de Melbourne de 2023, cuando la victoria cayó del lado de Sabalenka.

Las palabras de Rybakina tras el título

"Es un logro increíble. Estoy súper feliz y orgullosa", señaló la tenista en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que reconoció la dureza de un duelo que se resolvió tras más de dos horas de intensa batalla.

Rybakina admitió que no esperaba poder darle la vuelta a determinados momentos del partido, aunque subrayó que supo aprovechar "las oportunidades" que se le presentaron frente a una rival a la que calificó como "muy dura".

En respuesta, Sabalenka reconoció la superioridad de Rybakina y aseguró que, pese a la decepción, se marcha con sensaciones positivas por el nivel mostrado durante el torneo.

La bielorrusa explicó que fue un partido "muy agresivo de principio a fin" y admitió que tuvo oportunidades que no logró concretar. "Ella jugó un tenis increíble y yo intenté dar lo mejor hasta el último punto. A veces hoy eres la perdedora y mañana la ganadora. Espero que esta temporada tenga más días buenos que malos", señaló con una mezcla de autocrítica y optimismo.

