Copa Davis Ecuador
Álvaro Guillén ya entrenó en la sede del Quito Tenis y Golf Club.Cortesía

Copa Davis: Ecuador y Australia ya entrenan para la serie en Quito

Los tenistas de las selecciones de ambos países ya están en la sede que acogerá los Qualifiers este 7 y 8 de febrero

La Copa Davis ya se vive intensamente en el Quito Tenis y Golf Club, con la presencia, de a poco, de los jugadores de Ecuador y Australia, que disputarán la serie de primera ronda de Qualifiers que se jugará el sábado 7 y domingo 8 de febrero.

Este domingo 1 de febrero ya realizaron sus entrenamientos los singlistas tricolores Álvaro Guillén (#195 en singles) y Andrés Andrade (#274), junto al capitán Raúl Viver, mientras que Emilio Camacho, Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar se unirán en entre el transcurso del lunes 2 y el martes 3.

“Para mí es muy importante (representar a Ecuador). No solo en Copa Davis porque en todos los torneos que juego también está la banderita del país. Obviamente este es un poco diferente porque es en equipos, pero me llena de mucho orgullo estar acá”, manifestó la raqueta número de Ecuador, Álvaro Guillén.

“Vengo de un viaje largo desde Europa, pero es Copa Davis. No se puede perder; debo prepararme mejor esta semana. Hoy fue el primer día de entrenamiento y, aunque fue un poco suave, los próximos días van a ser muy intensos... Hay que adaptarse lo mejor posible hasta el sábado”, resaltó el singlista ecuatoriano Andrés Andrade.

Australia, el equipo visitante en escena

Copa Davis
Los integrantes del equipo de Australia también entrenaron ya este domingo 1 de febrero.Cortesía

Además de los tricolores, en la cancha principal, que tendrá capacidad para 3.500 personas, aparecieron este domingo también los australianos Rinky Hijikata (#58 en dobles) y James Duckworth (#88 en singles). El resto de la delegación, Lleyton Hewitt (capitán), Aleksandar Vukic (#78), Jordan Thompson (#111) y Thanasi Kokkinakis (#539), tenía previsto llegar la noche de este domingo 1 de febrero.

Las eliminatorias se jugarán al mejor de cinco partidos, con dos individuales el primer día, desde las 11:00; en el segundo día, desde las 10:00: el partido de dobles y los dos individuales. Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets.

El ganador de la llave entre ecuatorianos y australianos se enfrentará en la segunda ronda de Qualifiers, a jugarse en septiembre de 2026, ante el ganador entre Noruega y Gran Bretaña.

Las localidades para esta serie se pueden adquirir por día y en abonos (x2 días) en www.superticket.ec: Black box, tribuna, platinum y cancha.

