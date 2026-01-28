“La Tri no estará sola”: padre e hijo ecuatorianos ahorran para el Mundial 2026

Padre e hijo tricolores están hacen gran esfuerzo, pese a vivir en una de las sedes de la selección. “La Tri no estará sola”

Ahidam (i) y su padre comparten la afición por Emelec y el fútbol hasta en los videojuegos.

Hace siete años, Adam Guerrero migró a Estados Unidos, al igual que muchos ecuatorianos, en busca de días mejores. Habitante de Sauces en Guayaquil e hincha ferviente de Emelec, cuenta que el fútbol siempre ha sido uno de los vínculos que lo mantienen arraigado a su tierra, pese a las necesidades y vicisitudes que tuvo que sortear para salir adelante.

El ecuatoriano no se perdía los partidos del Bombillo a la distancia y siempre que jugaba la selección les inculcaba a sus tres hijos y esposa que ese era un motivo de reunión, para “sentirse cerca de casa”. De ahí que cuando se enteró de que el Mundial 2026 iba a tener como sede Estados Unidos, se permitió soñar con acudir a alguno de los partidos de la Tri. Y lo hará realidad.

Ahidam, su segundo hijo, quien actualmente tiene 13 años, será ‘la llave’ para alcanzar ese objetivo. “Regularmente los chicos empiezan a ahorrar dinero desde pequeños. Sumado a eso, como él está próximo a cumplir 15 años, desde el 2025 ya está recibiendo el regalo de sus conocidos (dinero), con el cual se estará costeando la entrada y demás gastos”, revela el padre de familia.

Un torneo de alto costo

Adam Guerrero (i) y toda su familia se unen para apoyar a la Tricolor en cada uno de sus partidos, amistosos u oficiales. Cortesía

Adam dice que incluso para los que viven en Estados Unidos, la inversión para asistir al Mundial será alta. Aunque residen en Roselle, Nueva Jersey, estima que necesitarán entre 7.000 y 10.000 dólares para ir al menos a dos cotejos de la Tricolor, según los cálculos que han realizado.

“Será toda una aventura. Está caro todo, pero ya estamos preinscritos en la adquisición de los boletos”, cuenta el padre, mientras el joven comenta que al menos espera asistir al partido de Ecuador vs. Alemania, que “sin duda será uno de los encuentros más claves”.

Sobre si tendrá o no fiesta de 15 años, Ahidam prefiere hacer de cuenta que no, pues ya se ha mentalizado que todo el dinero que tanto él como su papá logren acumular, irá directo a los ahorros para la cita mundialista. “Un evento de este tipo solo se da una vez cada cuatro años, así que estar ahí viviendo en uno de los países que serán sede es vital”, acota.

Si la Tricolor pasa la fase de grupos, Ahidam ya tiene un plan B. “Estoy escogiendo algunos zapatos y Legos que colecciono para ponerlos en venta. Además, con mi mami se nos ocurrió la idea de sacar una línea de ropa con camisetas y gorras, para poder ganar más dinero e incluso poder ir con mi hermana mayor y la menor al Mundial”, expresa con entusiasmo el pequeño.

Pura fe y optimismo

Para familias como la de Adam Guerrero, recibir a Ecuador en Estados Unidos será todo un suceso. De acuerdo con los últimos reportes, se estima que hay entre 600.000 y 800.000 ecuatorianos residiendo en ese país, incluyendo inmigrantes y sus descendientes, con picos significativos en áreas como Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Por eso “la Tri no estará sola”, dice Adam.

“El ecuatoriano es sinónimo de esfuerzo aquí en Estados Unidos. Somos gente muy trabajadora y sé que más de uno hasta dejará de comer por varios días, o solo comerá atún con galletas con tal de ver a la Tricolor”, sentencia el jefe del hogar.

