Super Bowl 2026: Guía completa para ver la final entre Patriots y Seahawks

Patriots y Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX y aquí te contamos dónde, cómo y a qué hora ver el partido

La NFL define a su campeón en el Super Bowl LX con el duelo Patriots vs Seahawks.

El Super Bowl LX se acerca cada vez más. Patriots y Seahawks definirán al nuevo campeón de fútbol americano en el tradicional evento de interés mundial, previsto para este sábado 8 de febrero de 2026, en el Levi's Stadium de Santa Clara, Estados Unidos. Ante su importancia, estos son los detalles que debe conocer si no se quiere perder el Super Tazón.

¿Quiénes son los Patriots y Seahawks?

Entre los protagonist es necesario saber que los New England Patriots son un equipo de fútbol americano de Massachusetts, quienes poseen el récord de ser el equipo con más Super Bowls en sus vitrinas con un total de 6, igualando el récord junto a los Pittsburgh Steelers.

Por otra parte, los Patriotas también son reconocidos por ser la casa del considerado mejor jugador de la historia del fútbol americano, Tom Brady, con quien ganaron seis de los seis Super Bowls que ostenta.

De su lado, los Seattle Seahawks son evidentemente la plantilla de la ciudad de Seattle, quienes solo han ganado un Super Bowl, el del 2014 contra los Denver Broncos. Pese ello, las Águilas han jugado tres finales de Super Tazón, siendo la último contra el mismo rival que va a tener al frente en un par de días, pero en el 2015. En ese entonces perdió por un marcador de 28-24.

¿Cuándo, a que hora y dónde ver el Super Bowl?

El Super Bowl LX (Super Bowl 60), la final de la NFL entre los New England Patriots (campeones de la AFC) y los Seattle Seahawks (campeones de la NFC), se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Este partido representa una revancha del Super Bowl XLIX de 2015, ganado por los Patriots.

El horario de inicio está fijado para las 18:30 (hora de Ecuador). La cobertura previa, incluyendo análisis y ceremonias, comienza varias horas antes, mientras que el espectáculo de medio tiempo, a cargo de Bad Bunny, se espera aproximadamente tras el segundo cuarto (alrededor de 30 minutos después del inicio del partido), presumiblemente entre las 20:00 y 21:00, dependiendo del desarrollo del partido.

En Ecuador, la transmisión en vivo estará disponible principalmente a través de ESPN y por streaming en Disney+ (Disney Plus Premium). Otras opciones incluyen DAZN (con NFL Game Pass) y plataformas internacionales que cubren la NFL.

