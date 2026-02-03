Messi en Guayaquil: comerciantes se preparan para capitalizar la fiebre por la Pulga

Artesanos y comerciantes comienzan a sentir el impacto de la visita de Messi previo al Inter Miami vs Barcelona SC

La llegada de Messi a Guayaquil ha generado movimiento comercial y una incipiente fiebre futbolera, porque la Pulga arribará a la ciudad junto a Inter Miami, club con el que enfrentará a Barcelona SC en un amistoso que se disputará este sábado en el Monumental.

Sin embargo, aunque varios comerciantes ya se preparan para capitalizar la visita del astro argentino, en algunos sectores de la ciudad la Messimanía aún no se activa por completo.

Artesanos aprovechan la visita de Messi para impulsar sus ventas

En el norte de Guayaquil, entre las calles Luis Plaza Dañín y Pedro Menéndez Gilbert, el artesano Fabricio Villón se adelantó al furor. Desde hace seis años se dedica a la venta de cuadros personalizados y aprovecha eventos masivos para impulsar sus ventas.

La venta de camisetas del astro argentino aún no se ha disparado en la Bahía de Guayaquil. ALEX LIMA

El retrato viral de Messi con la camiseta de Barcelona de Guayaquil

En esta ocasión, la idea fue clara: crear un retrato de Messi vistiendo el uniforme del Ídolo. La iniciativa no solo atrajo a los transeúntes, sino que se volvió viral en redes sociales, alcanzando incluso repercusión internacional.

“Siempre que viene un jugador conocido, las personas se animan. Entonces, como intuía que habría una locura por Messi, tenía que aprovechar el momento para sacar algo de billete”, comentó Villón.

El retrato viral de Messi con la camiseta de Barcelona de Guayaquil

El artesano admite que no esperaba tal impacto. Tanto así que muchos se acercan solo a buscar el retrato de Lio con la amarilla, o al menos a fotografiarlo.

“El mismo día que los empezamos a vender se hizo viral en internet. La gente pasa en sus carros, aprovecha el rojo del semáforo y le toma fotos. Aunque no me compren, no me enojo. Al contrario, levanto el cuadro para que lo capten bien”, aseguró.

Villón confía en que conforme se acerque la fecha del partido, las ventas aumenten. “Si no logro muchas ganancias, igual queda la satisfacción de que las personas se divirtieron con una propuesta diferente”.

La Bahía espera el repunte de ventas por el Inter Miami vs Barcelona

Una situación similar se vive en la Bahía, en el centro de la ciudad. Mario Moreno, comerciante de uniformes tipo réplica, indicó que la camiseta del 10 de la selección gaucha siempre es una de las más solicitadas, aunque por ahora todavía no se han disparado las ventas por la venida de la Pulga a Guayaquil.

Uniformes de Inter Miami se venden en la Bahía de Guayaquil. ALEX LIMA

“La gente estaba enfocada en comprar el nuevo uniforme de Barcelona SC por la Noche Amarilla 2026, eso es lo que más se vende por ahora. Pero esperamos que desde el jueves se mueva más, porque igual es Messi y él siempre mueve a la gente”, manifestó.

Moreno aclaró que no venden camisetas del Ídolo con el nombre del astro argentino por restricciones legales. “Ya varias personas han buscado la camiseta de Barcelona con el nombre de Messi, pero no se puede vender por los derechos de autor. Haremos gorras, camisetas y banderas, pero con los colores de Inter Miami”.

Inter Miami se hospedará en el hotel Oro Verde

El club de la MLS llegará este viernes 6 de febrero de 2026 a la ciudad y se hospedará en el Hotel Oro Verde, en la avenida Nueve de Octubre. Ante ello, Giovanni Torres, miembro de la asociación de cuidadores de carros que se ubican en la calle 1 de Mayo, en la parte posterior del edificio, adelantó que reforzarán la presencia en la zona.

Cuidadores de carros aprovecharán para ganar dinero. ALEX LIMA

“Ya sabemos que un día antes, es decir desde el viernes, la gente empezará a venir. Pero lo mejor será el día del partido, el sábado, porque siempre sucede, sin importar el personaje, que la gente viene a hacer la previa aquí, se toma sus tragos y luego, después de ver salir al personaje del hotel, se dirige al evento”, explicó.

Así, mientras Guayaquil se alista para el denominado Partido de la Historia entre Inter Miami y Barcelona, los comerciantes esperan que la Messimanía termine de encenderse y se traduzca en ganancias.

