Calendario de la LigaPro 2026: ¿Cuándo se jugarán los Clásicos del Astillero?

La LigaPro dio a conocer su calendario de la fase inicial del torneo 2026 este martes 3 de febrero. Como ya es costumbre, se revelaron las 30 jornadas de un solo golpe con sus fechas ya establecidas para que los aficionados de todos los equipos ya sepan contra quien juegan cada semana. Por lo que ya se sabe cuándo se disputarán los Clásicos del Astillero entre Barcelona y Emelec.

Hay que recordar que el torneo iniciará el próximo 20 de febrero y esta primera etapa terminará el 13 de septiembre próximo. Luego de eso seguirá la segunda fase donde se dividen los equipos en dos hexagonales (uno por el título y otro por el no descenso) y un cuadrangular (por un cupo a Copa Sudamericana).

¿Cuándo se jugarán los Clásicos del Astillero 2026?

En ese contexto ya se pudo conocer cuándo se enfrentarán Barcelona y Emelec en lo que se considera el partido más importante del fútbol ecuatoriano. El primer duelo entre ambos será pronto, el fin de semana del 8 de marzo por la tercera fecha del torneo. Ese primer enfrentamiento se jugará en el estadio Monumental del Ídolo del Astillero.

Mientras que para la revancha sí habrá que esperar bastante. La misma se dará el fin de semana del 5 de julio en el estadio George Capwell. Lo curioso es que este duelo se dará durante el Mundial de fútbol que durará hasta el 19 de julio. Pero sin duda alguna igual acaparará la atención de todos.

Lo malo es que ese podría ser el ´´ultimo Clásico del Astillero del año si es que ambos equipos no terminan encuadrados en el mismo hexagonal o cuadrangular. Por lo que habría que esperar hasta el 2027 para el siguiente duelo entre ambos.

¿Contra quién juegan Barcelona y Emelec en la primera fecha de la LigaPro 2026?

El Ídolo arrancará la temporada como local en el estadio Monumental ante Técnico Universitario. Por su parte, Emelec tendrá un debut exigente, ya que iniciará el campeonato en condición de visitante frente a Universidad Católica.

