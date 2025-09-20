La confesión de Joao Rojas: Rescalvo le anticipó que iba a jugar y ganar el Clásico

Joao Rojas jugador de Barcelona SC que regres´o a las canchas, luego de una larga lesión, abrió las puertas de su intimidad en el documental El Regreso, un relato que combina dolor, fe y redención en medio de una carrera que parecía terminada.

El ofensivo de Barcelona SC confesó que su vuelta al fútbol estuvo marcada por la incertidumbre y la esperanza. “Le envié un mensaje a Ismael y le consulto si tenía un lugar para un volante ofensivo”, recordó. La respuesta del entrenador, Ismael Rescalvo fue inmediata: “Siempre estuvo tu lugar aquí”.

Joao Rojas llevaba más de un año sin volver a jugar con Barcelona Archivo

Así fue su llegada al entrenamiento

Juleisy Angulo, campeona mundial de lanzamiento de jabalina en Tokio Leer más

Ese lunes de retorno a los entrenamientos no fue uno más. En la prensa circulaban versiones que lo daban prácticamente desahuciado.

“Todos sabían que yo tenía cáncer, incluso yo mismo me veía muerto, con la pierna cortada”, admite en el documental, mientras revive la angustia de un diagnóstico que puso en pausa su carrera y, al mismo tiempo, lo golpeaba con la tragedia de perder a su bebé.

En medio del proceso encontró refugio en la fe y en las palabras de un amigo cercano dentro del club. “Donde no hay explicación humana, hay un amigo en Cristo”, aseguró, citando a Molacho, quien le regaló una frase que lo marcó: “Dar por gracia lo que recibiste por gracia”.

Barcelona SC se mandó una goleada de locura, 4 - 0 en el Capwell. Miguel Canales

Todo ha cambiado en su vida

LigaPro fecha 29: cinco partidos se verán por TV abierta este 20 y 21 de septiembre Leer más

El regreso al campo le dio un nuevo significado a todo. “Yo logré sentir que extrañaba a todos, incluso a quienes no me caían bien. Lo que antes me fastidiaba, lo empecé a disfrutar. Recuerdo que el primer día entrené sin zapatos”, confesó.

La prueba máxima llegó a pocos días del Clásico del Astillero. Rescalvo lo desafió con una frase directa: “Prepárate porque tenemos que ganar el Clásico”. La respuesta de Rojas fue entre dudas y enojo, pero el espíritu competitivo pudo más. “Me fui molesto al banco porque no me iba a meter, pero cuando hubo penal, me saqué el chaleco y dije: voy adentro. No le di opción”.

RELACIONADAS Emelec recibe multas y cierre parcial del Capwell tras incidentes en el Clásico

Ese Clásico terminó con una goleada 4-0 y con Rojas de rodillas en el campo del Monumental. “Ese guionista es Dios, es Jesús. Ese día, en esa cancha, con ese rival, terminé de rodillas, porque así se ganan las luchas”.

La historia de Rojas es la de un hombre que enfrentó la pérdida y la enfermedad, pero encontró en el fútbol y en su fe un motivo para levantarse. Una segunda oportunidad que, como él mismo lo define, solo pudo haber escrito Dios.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!