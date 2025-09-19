Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonatan ‘Speed’ González en Esmeraldas

'Speed' González fue asesinado en Esmeraldas durante una reunión social. El fútbol ecuatoriano y su hinchada están de luto

La violencia volvió a tocar las puertas del fútbol ecuatoriano. La noche de este viernes 19 de septiembre de 2025, el futbolista Jonatan González, conocido por su apodo 'Speed' por su explosiva velocidad en la cancha, fue asesinado a tiros mientras compartía en una reunión social en una vivienda de Esmeraldas.

El jugador, de 30 años, fue atacado por sujetos armados que irrumpieron en el domicilio ubicado en el barrio Vista al Mar. Según testigos, los agresores entraron disparando, y González murió en el lugar. Imágenes impactantes circulan en redes sociales, mostrando el cuerpo del deportista ensangrentado en medio de botellas de cerveza. La escena ha causado conmoción y repudio en todo el país.

¿Quién era Jonatan González? El rayo del fútbol ecuatoriano

Nacido el 3 de julio de 1995 en Guayaquil, Jonatan David González Valencia fue uno de esos jugadores que parecía tener un motor propio. Su carrera comenzó en las divisiones juveniles de Independiente del Valle, donde rápidamente destacó por su velocidad, gambeta y verticalidad.

Con apenas 19 años ya era parte del primer equipo, y pronto llamó la atención fuera del país. En 2015 tuvo su primera aventura internacional con Leones Negros de México, y luego pasó al Club León, sumando experiencia en una liga altamente competitiva.

Una carrera con altos y bajos, pero siempre con pasión

Tras su paso por México, González regresó a Ecuador y fue parte de importantes clubes como Emelec, Barcelona SC, Liga de Quito, Aucas, Delfín, entre otros. También defendió los colores del histórico Olimpia de Paraguay y tuvo otro paso por el fútbol mexicano con Dorados de Sinaloa.

Pese a que su carrera tuvo altibajos, nunca dejó de luchar. En los últimos años jugó para equipos de menor renombre como Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio F.C., este último su club actual, con el que participaba en la Copa Ecuador.

'Speed' también fue convocado a la Selección Ecuatoriana de Fútbol, donde aunque no logró consolidarse como titular, dejó claro que su talento era digno de la Tri.

Una pérdida que duele: reacciones tras su asesinato

Aún no hay un pronunciamiento oficial del club 22 de Julio F.C., pero las redes sociales se han llenado de mensajes de dolor, rabia y despedida. Excompañeros, entrenadores, periodistas deportivos y fanáticos recuerdan a González no solo por su talento, sino por su entrega y carisma dentro y fuera de la cancha.

“No lo podías parar. Cuando arrancaba, parecía un rayo”, recordó un exentrenador en redes.

Su muerte se suma a una preocupante ola de violencia que sigue afectando a Ecuador, y que ahora deja al fútbol nacional de luto.

La Policía investiga, pero la hinchada llora

Las autoridades ya iniciaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, no se ha confirmado si se trató de un ataque dirigido o un hecho colateral. Lo cierto es que la noticia ha sacudido al país y reaviva la preocupación por la seguridad de los deportistas en zonas vulnerables.

Un adiós que duele y una carrera que dejó huella

Jonatan González soñaba con relanzar su carrera, y en 2025 estaba en plena competencia con 22 de Julio. Tenía 30 años y aún buscaba recuperar el nivel que lo llevó a los grandes clubes del país. Su vida fue interrumpida por la violencia, en un hecho que ha causado profunda tristeza en todo Ecuador.

