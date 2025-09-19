Charley Hull revela que Donald Trump la invitó a jugar al golf: ¿Ella aceptó?

La británica Charley Hull contó que Donald Trump le propuso jugar al golf juntos antes de que termine 2025

Charley Hull es la número 10 en el ranking mundial del golf femenino.

La destacada golfista británica Charley Hull, actual número 10 del ranking mundial femenino, sorprendió al revelar que recibió una invitación muy especial por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para disputar un partido de golf juntos antes de que finalice el 2025.

El encuentro entre Hull y Trump en Windsor

La revelación la hizo Hull durante una entrevista con BBC Radio 5, tras asistir a una recepción oficial en el Castillo de Windsor el pasado miércoles 17 de septiembre, en honor al mandatario estadounidense.

Allí, según contó, mantuvo una breve pero interesante charla con Trump, quien le expresó personalmente su deseo de compartir una ronda de golf con ella.

Charley Hull conversó con Trump durante un evento en el Castillo de Windsor. Internet

"Hablé con él y me invitó a jugar. Ha dicho que quiere organizar un partido. Eso es genial", declaró la jugadora de 27 años. “El año pasado contactó con mi agente y quería jugar a finales de año, pero creo que me iba de vacaciones”.

Un partido pendiente desde 2024

Hull, una de las grandes figuras del golf europeo, cuenta con ocho títulos profesionales en su palmarés y es reconocida tanto por su potencia en el campo como por su estilo directo fuera de él.

Esta no sería la primera vez que Trump, gran aficionado al golf y propietario de varios campos en todo el mundo, extiende este tipo de invitaciones a figuras destacadas del deporte.

La golfista inglesa añadió que ya están trabajando para concretar el encuentro antes de que termine el año: “Hablamos de ello y vamos a intentar organizar un partido antes de que acabe el año 2025, lo cual será genial. Tengo muchas ganas de jugar al golf con él y fue muy simpático con todos”.

Además, Hull destacó la conversación que mantuvieron sobre golf y el conocimiento que el presidente estadounidense mostró sobre el circuito profesional: “Estábamos hablando de golf y conoce a algunos de los deportistas”.

