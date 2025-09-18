Así quedó la tabla de la Champions League 2025-26, tras Newcastle vs Barcelona

FC Barcelona ganó 2-1 a Newcastle en el inicio de la Champions League 2025-26.

La UEFA Champions League 2025-26 arrancó con emociones fuertes y goles en su primera jornada. Barcelona debutó con una victoria 2-1 ante Newcastle, en condición de visitante, consolidando un inicio prometedor en el torneo continental.

Los Culés mostraron solidez táctica y efectividad ofensiva en la casa de las Urracas, sumando sus primeros tres puntos en la fase de liga. Sin embargo, no fue el Barça quien quedó en la cima de la clasificación tras la jornada 1.

Barcelona inició con triunfo en la Champions League 2025-26. EFE

Eintracht Frankfurt, líder con una goleada aplastante

El gran protagonista de esta primera fecha fue el Eintracht Frankfurt, que vapuleó por 5-1 a Galatasaray, colocándose como líder absoluto de la tabla de posiciones gracias a su amplia diferencia de goles.

Willian Pacho brilla con PSG, que es escolta

En otro de los duelos destacados, París Saint-Germain aplastó por 4-0 al Atalanta, con una sólida actuación del ecuatoriano Willian Pacho, quien fue clave en la defensa del conjunto parisino.

Con este resultado, el PSG se ubica segundo en la tabla general, también con tres puntos.

Real Madrid también suma de a tres

Real Madrid, uno de los favoritos al título, debutó con una ajustada victoria 2-1 sobre el Olympique de Marsella, en un encuentro lleno de intensidad. Con este resultado, los merengues se mantienen en la zona alta de la tabla de posiciones.

PSG goleó 4-0 a Atalanta. EFE

Próxima jornada 2

Próxima jornada 2 de la Champions League 2025-26

La segunda jornada de esta emocionante fase de liga se disputará entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2025.

La tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

Resultados de la fecha 1 de la Champions League 2025-26

