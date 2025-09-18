Transmisión Liga de Quito vs Sao Paulo: Alineaciones y detalles | Copa Libertadores

Liga de Quito enfrenta a Sao Paulo este jueves 18 de septiembre en el estadio Casa Blanca por la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito y Sao Paulo se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Liga de Quito (LDU) recibe este jueves 18 de septiembre de 2025 a Sao Paulo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un duelo que promete emociones y mucha intensidad.

(Te invito a leer: Multa insólita a Emelec: la edad y porte de su mascota generan sanción en el Clásico)

El encuentro se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido como Casa Blanca, desde las 17:00 (hora local).

LDU busca hacer valer su localía en Quito

Los Albos, bajo el mando del entrenador brasileño Tiago Nunes, quieren sacar ventaja en casa y dar el primer golpe en esta serie decisiva.

Liga de Quito busca sacar ventaja en su estadio. Archivo

Liga de Quito contará con sus principales referentes ofensivos: Michael Estrada, Lisandro Alzugaray y Alexander Alvarado, quienes han sido claves en la campaña del equipo quiteño en esta edición del torneo continental.

No obstante, Nunes no podrá contar con el defensor Richard Mina, quien se encuentra sancionado y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Emelec bajo la lupa por violencia en el Clásico del Astillero: ¿Qué dice la ley? Leer más

Sao Paulo llega con figuras y una baja sensible

El conjunto brasileño, dirigido por el argentino Hernán Crespo, viajó a Quito con una plantilla fuerte que incluye a Luciano, Ferreira y al defensor ecuatoriano Robert Arboleda.

Sin embargo, Sao Paulo no contará con uno de sus mediocampistas más importantes: Oscar, quien quedó fuera del viaje por una lesión muscular.

Dónde ver Liga de Quito vs Sao Paulo

Este choque en la altura de Quito será determinante para las aspiraciones de ambos equipos. El partido será transmitido a través del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Las alineaciones confirmadas de Liga de Quito y Sao Paulo

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!