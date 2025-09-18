Multa insólita a Emelec: la edad y porte de su mascota generan sanción en el Clásico

Sanción a Emelec: LigaPro impone multas por hinchas, violencia y hasta por la mascota

Hinchas de Emelec en el estadio George Capwell en el Clásico del Astillero.

Emelec atraviesa horas críticas. La sanción impuesta por LigaPro por los desmanes durante el Clásico del Astillero afecta directamente las finanzas del club, comprometiendo tanto el presente como el futuro cercano.

La sanción y el cierre del Capwell

La Comisión Disciplinaria de LigaPro determinó que el estadio George Capwell permanecerá cerrado durante seis partidos. En ese tiempo, Emelec no podrá vender todas sus entradas y deberá jugar sin público en cuatro cotejos y sin la General Av. Quito en otros dos.

Estadio George Capwell cerrará parcialmente tras las sanciones impuestas a Emelec por los disturbios en el Clásico. ARCHIVO EXPRESO

Más dinero para pagar deudas y multas

La multa principal asciende a $29.425, aunque el impacto real llega a unos $800.000 en pérdidas de taquilla. Septiembre y octubre se proyectan como meses duros para las arcas del club.

El impacto en las cuentas del club

Carlos D’Stteffano, vocal del directorio que preside Jorge Guzmán, fue claro: “Para nosotros es un golpe durísimo, muy fuerte en la parte económica. Estamos atravesando semanas en las que pagamos y pagamos para poder jugar”, señaló.

El directivo explicó que además de cancelar las multas, el club se queda sin ingresos por taquilla en dos meses clave de la temporada.

Las multas en detalle

$10.750 por encender objetos pirotécnicos en 43 ocasiones, $5.875 por incumplir las normas de control de seguridad, $5.000 por el lanzamiento de botellas de vidrio y el uso de dispositivos lanza bengalas. A ello se suman $2.000 por invasión al campo de juego, $2.000 por exhibir banderas con mensajes ofensivos, $1.500 por lanzamientos sin impacto, $1.000 por banderas antirreglamentarias.

Hay una multa que está dando que hablar y que bien se la pudo salvar, como son los $500 por escoltas que no cumplían con la edad o estatura exigida, $500 por ignorar acuerdos de la mesa técnica de seguridad, $200 por calificación regular de las dependencias del estadio y $100 por no colocar mangas de protección.

Emelec cayó ante Barcelona en el estadio Capwell y desató el enojo de su hinchada. MIGUEL CANALES

Reacción de los hinchas eléctricos

Tres aficionados consultados por EXPRESO coincidieron en un mensaje común: el fútbol debe ser fiesta, no violencia.

Danna Herrera: “La pasión del Clásico no puede seguir manchándose con violencia”.

Jean Carlos Rodríguez: “La sanción duele porque la hinchada más fiel es la de Emelec”.

Patrick Orrala: “Lanzar botellas o bengalas no es aliento; es poner en riesgo vidas”.

Lo que viene para Emelec

Con sanciones que afectan la economía y el ambiente deportivo, Emelec mira desde lejos el hexagonal final y deberá luchar en la segunda etapa por clasificar a la Copa Sudamericana.

