Emelec recibe multas y cierre parcial del Capwell tras incidentes en el Clásico

Estadio George Capwell cerrará parcialmente tras las sanciones impuestas a Emelec por los disturbios en el Clásico.

El fútbol ecuatoriano volvió a teñirse de polémica tras el Clásico del Astillero disputado el 14 de septiembre de 2025. Lo que debía ser un espectáculo deportivo quedó empañado por los desmanes de un sector de la hinchada de Emelec, hechos que derivaron en una de las sanciones más duras impuestas en la temporada por parte de LigaPro.

Te invitamos a leer | ¿Quién es el jugador de Orense SC que resultó herido en un ataque armado en Machala?

Multas grandes y cierre parcial del Capwell: el castigo a Emelec

El club millonario, luego de la goleada 4-0 que le propinó Barcelona, deberá asumir multas que suman cerca de 30.000 dólares y afrontar cuatro partidos sin público en el estadio George Capwell. Además, una vez cumplido ese castigo, la General de la Av. Quito permanecerá cerrada por dos encuentros adicionales, un golpe duro para el equipo que suele convertir su escenario en una fortaleza.

Las razones del castigo son múltiples y detalladas. Se impusieron $10.750 por el encendido de objetos pirotécnicos en 43 momentos distintos; $5.875 por incumplimiento en los controles de seguridad; y $5.000 por el lanzamiento de botellas de vidrio, el uso de dispositivos lanza bengalas y los enfrentamientos de hinchas con la Policía Nacional.

Jugadores de Emelec enfrentarán partidos sin público tras las sanciones de LigaPro por incidentes en el Clásico. ARCHIVO EXPRESO

A ello se suman $2.000 por invasión al campo; $2.000 más por la exhibición de banderas ofensivas; $1.500 por lanzamiento de objetos sin impacto; $1.000 por banderas antirreglamentarias, y varias multas menores: $500 por escoltas fuera de norma; $500 por no acatar acuerdos de seguridad; $200 por calificación regular de las instalaciones y $100 por ausencia de mangas de protección.

Copa Sudamericana: Doblete de Moreno amarga a Independiente del Valle Leer más

Impacto de las sanciones en el rendimiento y apoyo de Emelec en el campeonato

Este acumulado deja en evidencia no solo la magnitud de la indisciplina en las gradas, sino también la preocupación creciente de LigaPro frente a los actos de violencia que afectan la imagen del campeonato.

Para Emelec, el costo económico es significativo, pero el verdadero reto será jugar sin el respaldo de su hinchada en una etapa decisiva. El Capwell, acostumbrado al rugido azul, quedará en silencio; una advertencia contundente de que el fútbol pierde cuando la violencia gana.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.